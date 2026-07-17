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Vialidad Nacional avanza con el Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI) 2026, que garantiza la transitabilidad de las rutas nacionales y los pasos fronterizos ante la presencia de hielo y nieve durante la temporada invernal.

El PIMI es un operativo anual que abarca más de 7.800 kilómetros de rutas nacionales en Mendoza y las cinco provincias patagónicas —Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego—, con más de 450 agentes viales especializados y unos 350 equipos propios distribuidos en puntos estratégicos.

En Santa Cruz se atienden más de 2.550 kilómetros a través de cuatro puestos: tres sobre la RN 3 —Cañadón de las Vacas (km 2.452,12), Güer Aike (km 2.584,98) y Luis Trovato (km 2.509)— y uno sobre la RN 40, en Bella Vista (km 230). El líquido antihielo y la sal que distribuyen los camiones se elaboran en la planta local del distrito.

Vialidad Nacional recuerda a las personas usuarias la importancia de circular con extrema precaución durante la temporada invernal, respetando las indicaciones del personal vial y las velocidades máximas permitidas, además de verificar el estado de las rutas antes de iniciar un viaje. Para conocer las condiciones de transitabilidad en tiempo real, se encuentra disponible el sitio oficial del organismo.

Resto de la Patagonia

En Tierra del Fuego se ejecutan sobre la RN 3 tareas preventivas y paliativas de despeje de nieve, ya realizadas en 800 kilómetros de la traza principal y 400 kilómetros de trazas secundarias. Además, se distribuyó sal en un total de 3.800 kilómetros y se realizó riego de salmuera en 3.200 kilómetros, con más de 600 toneladas de sal utilizadas hasta la fecha.

En la zona norte se coordinó, complementariamente, la contratación de un servicio de mantenimiento invernal para garantizar la transitabilidad en toda la traza. El personal del distrito intervino también en tareas esenciales como el auxilio de vehículos varados, el retiro de derrumbes en zonas críticas de montaña y la limpieza de alcantarillas y cunetas para optimizar el drenaje y la seguridad del corredor.

Por su parte, en Chubut, el operativo cubre más de 1.500 kilómetros de las rutas nacionales 3, 26, 25, 259 y 40, distrito que cuenta con plantas de solución salina en la RN 26 (Comodoro Rivadavia), la RN 40 (Río Mayo, Gobernador Costa, Tecka y La Cancha) y la RN 25 (El Molle), donde se elabora el producto para su aplicación en los tramos comprometidos.

En Neuquén, a su vez, el operativo abarca más de 1.270 kilómetros de las rutas nacionales 40, 231, 237, 234 y 242, además del acceso a los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado. Allí se realiza, asimismo, monitoreo meteorológico continuo, recorridas preventivas y asistencia a los usuarios mediante partes de difusión y recomendaciones de viaje.

En Río Negro, se mantienen guardias permanentes de 24 horas en el tramo El Bolsón–Villa Mascardi de la RN 40, donde se realizan despeje de nieve en Veranada, Cañadón de la Mosca y El Foyel, retiro de piedras sueltas, desmalezamiento, control de animales sueltos y aplicación preventiva de solución salina. En Bariloche–Dina Huapi se ejecuta riego preventivo continuo, mientras que en Pilcaniyeu–Maquinchao (RN 23) y en el corredor Maquinchao–Los Menucos–Sierra Colorada–Valcheta–cruce RN 3/RN 23 —uno de los sectores más fríos del país— se sostienen guardias de 24 horas, aplicación de solución salina y mantenimiento de banquinas. En Pilcaniyeu Viejo–Ñorquinco y Pilcaniyeu Viejo–Corralito, además, se realizan tareas de mantenimiento y perfilado de banquinas. El operativo demanda unas 500 toneladas de sal para la elaboración de solución salina.