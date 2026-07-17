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La ciudad de Las Heras, en el norte de Santa Cruz, registró este viernes una jornada marcada por una importante nevada que provocó inconvenientes en distintos sectores de la localidad. Como consecuencia de las condiciones meteorológicas, Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó una interrupción parcial del suministro de energía eléctrica, que afectó a numerosos barrios.

Mientras cuadrillas de la empresa provincial trabajaban para normalizar el servicio, el pronóstico del tiempo indicaba que las precipitaciones continuarían durante gran parte del día, con temperaturas bajo cero y una sensación térmica inferior a los -1 °C.

SPSE informó un corte parcial del suministro eléctrico

A través de un comunicado oficial, Servicios Públicos Sociedad del Estado confirmó la interrupción del servicio y detalló que el personal operativo fue desplegado para resolver la situación.

“SPSE informa a los vecinos de Las Heras que se produjo la interrupción parcial del suministro de energía eléctrica“, comunicó la empresa.

Asimismo, indicó que “personal de la empresa se encuentra trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible“.

Desde la prestataria también solicitaron colaboración a la comunidad mientras se desarrollan las tareas.

“Solicitamos a todos los usuarios tomar los recaudos necesarios durante el desarrollo de estos trabajos“, señaló el comunicado.

Los barrios afectados por el corte de luz

Según informó SPSE, la interrupción del suministro alcanzó distintos sectores de la ciudad.

Los barrios afectados son la Zona Chacras Sur, Zona Captación, barrio Industrial, barrio Martín Fierro, barrio Sanidad, barrio Mirador, barrio Güemes, barrio 32 Viviendas, barrio YPF, barrio Solares del Sur, barrio Petrolero, barrio APAP, barrios 64, 54 y 96 Viviendas, barrio 30 Viviendas, barrio Malvinas y los barrios 120, 80 y 40 Viviendas.

Hasta el momento del comunicado oficial no se informó un horario estimado para la restitución total del servicio.

Una mañana con nieve, lluvia y temperaturas bajo cero

De acuerdo con los registros meteorológicos correspondientes a las 10:00 de este viernes, en Las Heras se registraban 2,7 °C, con una sensación térmica de -1,9 °C.

Las condiciones observadas indicaban:

Cielo nublado con lluvia débil.

Humedad del 94%.

Presión atmosférica de 992,1 hPa.

Viento del sudoeste a 21 kilómetros por hora.

Visibilidad de 8 kilómetros.

Durante las primeras horas de la mañana las condiciones fueron cambiando de manera gradual. A las 9:00 se registraba una temperatura de 3,5 °C, sensación térmica de -0,6 °C, humedad del 96% y visibilidad reducida a 3 kilómetros, con cielo nublado, llovizna y lluvia.

A las 8:00 la temperatura era de 4,4 °C, mientras que a las 7:00 se ubicaba en 5,9 °C. En ambos casos se reportaron precipitaciones y elevada humedad, superiores al 94%.

El pronóstico anticipa que continuará el tiempo inestable

El pronóstico para el resto de este viernes prevé la continuidad de las precipitaciones durante gran parte de la jornada.

Para la mañana se mantiene una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%, mientras que durante la tarde y la noche las probabilidades se ubican entre 40% y 70%.

Las temperaturas previstas para este viernes oscilan entre una máxima de 2 °C y una mínima de -3 °C.

En cuanto al viento, se esperan velocidades de entre 23 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 kilómetros por hora durante la mañana y disminuir hacia la noche, cuando se estiman ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Para el sábado, el pronóstico mantiene la posibilidad de precipitaciones durante buena parte del día, con probabilidades de entre 10% y 40% durante la mañana y la tarde. Hacia la noche las condiciones tenderían a mejorar.

La temperatura máxima prevista será de 1 °C, mientras que la mínima descenderá hasta -5 °C.

El domingo ya no se esperan precipitaciones. La temperatura máxima alcanzaría 0 °C y la mínima sería de -6 °C, con cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

Para el lunes, el pronóstico indica condiciones similares, con una máxima de 2 °C, una mínima de -5 °C y sin probabilidad de precipitaciones.

Continúan los trabajos para normalizar el servicio

Mientras persisten las condiciones meteorológicas propias del temporal invernal, las cuadrillas de Servicios Públicos Sociedad del Estado continúan trabajando para restablecer el suministro eléctrico en los sectores afectados de Las Heras.

La empresa provincial reiteró el pedido a los vecinos para que adopten las precauciones necesarias hasta que concluyan las tareas y se normalice completamente el servicio de energía eléctrica.