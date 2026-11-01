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Las estadísticas oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, desde el primero de enero hasta fines de octubre muestran cómo fue el movimiento generado por la actividad pesquera nacional en los puertos de la Patagonia.

Chubut a la cabeza el volumen total, el mapa de descargas muestra un claro predominio de Puerto Madryn y una marcada presencia de Santa Cruz entre los de mayor actividad, seguidas por Río Negro y Tiewrra del Fuego en menor medida.

Así fue el movimiento

1. Puerto Madryn (Chubut) se consolidó como el principal polo de descarga pesquera de la Patagonia continental. Con un registro acumulado de 190.021,5 toneladas en lo que va del 2026, supera ampliamente al resto de los puertos del litoral sur argentino. Sus picos de actividad más altos se registraron en febrero con 37.646,5 toneladas, en julio con 33.939,2 tn y junio con 29.792,7 tn. Su matriz productiva está encabezada por el calamar Illex con 81.555,9 toneladas, seguido por el langostino con 50.814,3 toneladas, merluza hubbsi S 41 con 20.372,7 toneladas, merluza de cola con 3.158,4 toneladas y la merluza negra con 824,9 toneladas, completando el volumen restante con abadejo, mero y rayas en registros menores.

Puerto Deseado, una de las principales terminales marítimas de Argentina.

2. Puerto Deseado (Santa Cruz) se posicionó como la segunda terminal con mayor volumen de la región al alcanzar 82.230,8 toneladas desembarcadas. Según las estadísticas oficiales, el mayor movimiento se concentró en los primeros meses del año, destacándose febrero con 21.369,8 toneladas y enero con 17.884,3 toneladas. Las especies operadas en sus muelles muestran un claro predominio del calamar Illex con 47.638,2 toneladas, merluza hubbsi S 41 con 18.752,8 toneladas, langostino con 12.192,5 toneladas, merluza negra con 1.936,4 toneladas y el bacalao austral con 254,0 toneladas, junto a pequeñas descargas de rayas y abadejo.

3. Rawson (Chubut) se ubicó en el tercer escalón del podio patagónico al registrar 55.648,2 toneladas. Su dinámica operativa respondió a un fuerte zafarrancho costero de verano, concentrando el mayor volumen en el mes 1 con 27.198,8 t y el mes 2 con 14.311,9 t. La terminal opera de forma casi exclusiva con langostino, registrando 85.868,5 toneladas contabilizadas en el área costera de la flota, además de descargas menores de merluza y otras especies costeras.

Caleta Paula sostiene su movimiento en la Patagonia y gana importancia.

4. Caleta Olivia- Caleta Paula (Santa Cruz) se afirmó en el cuarto lugar con un acumulado de 40.226,4 toneladas, mostrando una regularidad constante a lo largo de todo el año con promedios mensuales de entre 4.000 y 5.300 toneladas. Su movimiento operacional se sostiene a través de la merluza hubbsi S 41 con 31.847,5 toneladas, el langostino con 4.374,9 toneladas, el calamar Illex con 1.359,6 toneladas, la pescadilla con 892,4 toneladas y la centolla con 785,1 toneladas, sumando aportes menores de merluza de cola, mero y rayas.

5. Comodoro Rivadavia (Chubut) completó el quinteto inicial con 19.701,3 toneladas procesadas a lo largo de sus muelles, con su mayor intensidad entre los meses 1 y 4. Las especies registradas comprenden principalmente la merluza hubbsi S 41 con 16.432,6 toneladas, el calamar Illex con 1.639,7 toneladas, el langostino con 1.517,8 toneladas y la centolla con 234,8 toneladas, acompañadas por variado costero y abadejo.

6. Ushuaia (Tierra del Fuego) se situó en el sexto lugar del ranking al registrar 17.846,4 toneladas, teniendo su pico operacional más alto durante el mes 3 con 5.768,8 t. Las pesquerías australes se distribuyen en polaca con 8.495,9 toneladas, langostino con 5.443,0 toneladas, calamar Illex con 921,9 toneladas, merluza negra con 234,8 toneladas y centolla con 42,5 toneladas, complementadas por bacalao austral y merluza de cola.

7. Camarones (Chubut) aportó un volumen acumulado de 4.707,6 toneladas, registrando su mayor nivel de descarga en el mes 7 con 3.264,4 t, impulsada principalmente por las campañas de capturas de langostino costero.

8. San Antonio Oeste (Río Negro) registró 3.146,2 toneladas, encabezando los movimientos dentro del golfo San Matías con descargas de besugo por 1.642,8 toneladas, merluza hubbsi Golfo San Matías por 753,4 toneladas y pez gallo por 299,9 toneladas.

9. Caleta Córdova (Chubut), ubicado al norte de Comodoro Rivadavia suma 1.201,9 toneladas, concentrando su actividad entre el mes 5 con 733,3 t y el mes 6 con 335,3 t en torno a merluza y mariscos costeros.

10. San Antonio Este (Río Negro) cerró la nómina de las principales terminales monitoreadas con 683,0 toneladas dedicadas a la actividad pesquera, alcanzando su mayor volumen en el mes 6 con 284,9 toneladas.

El balance

En el análisis global por jurisdicción según los registros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Chubut encabeza ampliamente el mapa patagónico con un total de 271.280,5 toneladas. La provincia alcanzó sus picos de movimiento en el mes 2 con 56.086,8 t, el mes 1 con 53.417,9 t y el mes 7 con 43.438,7 t.

En segundo lugar se ubica Santa Cruz, cuyos puertos de Puerto Deseado y Caleta Paula suman 122.457,2 toneladas. Su desempeño mensual tuvo sus valores más altos en el mes 2 con 24.739,0 t, el mes 1 con 20.203,8 t y el mes 3 con 14.413,7 t.

La nómina provincial la completan Tierra del Fuego, con 17.846,4 toneladas acumuladas en Ushuaia, y Río Negro, que totaliza 3.829,2 toneladas entre sus dos terminales marítimas del norte patagónico.