Tal como lo anunció el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la tarde del sábado mantuvo un encuentro con sus pares de la Patagonia para definir la estrategia a llevar adelante en el conflicto abierto con el Gobierno nacional.

Así, los gobernadores de la Patagonia, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa)- detendrían la producción petrolera el próximo miércoles. La presunta medida trascendió luego de una reunión que mantuvieron a través de la plataforma zoom.

Según pudo saber La Opinión Austral de fuentes cercanas, al término del encuentro, Torres habló sobre el conflicto que mantiene con el Ejecutivo nacional luego de haber advertido que no enviará su petróleo y gas en caso de no solucionarse la retención de $13.500 millones de coparticipación.

“El gobierno busca controlar a las provincias debilitando a Chubut, una región pequeña que se encuentra distante de Buenos Aires. Sin embargo, vamos a proteger nuestros recursos hasta las últimas consecuencias“, alertó en la tarde de ayer.

En conjunto

Los mandatarios patagónicos, que se sumaron a la reunión virtual, respaldaron la posición de Torres a través de un comunicado. Asimismo, se conoció que se unirían con un paro total de la actividad petrolera.

Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a información difundida, uno de los temas que discutieron fue la posibilidad de unir fuerzas mediante “una serie de leyes que garanticen que los fondos coparticipables dejen de ser un instrumento de presión por parte de Nación. Estos fondos pertenecen a las provincias y deben permanecer allí”, señaló en comunicación con el diario La Nación.

En ese contexto, el mandatario indicó que se buscaría que la propuesta legislativa llegue a los 24 gobernadores del país, donde “la insatisfacción está en aumento debido a las decisiones de Nación”.

Durante la reunión, según trascendió, los gobernadores se mostraron preocupados por el “nivel de violencia” y por la previa de la reunión parlamentaria de legisladores del sur que convocará a 18 de ellos en la ciudad de Puerto Madryn, el próximo 7 de marzo.

De esta manera, se presume que el próximo miércoles tendría lugar un paro total en los yacimientos de las provincias productoras de hidrocarburos con el objetivo de impactar en la producción. Hay que esperar al lunes. El hecho que el miércoles no haya petróleo implicaría -por ejemplo- entrar a Termap y cerrar la válvula. Si no entra ningún barco, tampoco impactaría. A no ser que haya paro de petroleros, camioneros y la UOCRA. Fuentes empresariales se preguntan: ¿Se imaginan Vaca Muerta de paro?