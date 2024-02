Las tensiones entre la provincia de Chubut y el gobierno de Javier Milei continuaron en franca escalada, el fin de semana no fue suficiente para que haya una tregua en el escenario político nacional.

Desde tempranas horas del sábado, Ignacio Torres -gobernador de Chubut- volvió a ratificar públicamente su postura de cortar el suministro de hidrocarburos desde el próximo viernes si el Gobierno nacional no restituía los fondos quitados por la coparticipación nacional, monto que asciende a los $ 13.500 millones.

“En mi provincia, en los últimos seis años tuvimos apenas un año y medio de clases, hay una generación que prácticamente perdió la única herramienta que le permite defenderse en la vida, tenemos un analfabetismo muy grande producto de gobiernos que dilapidaron todo y es una situación compleja”, dijo en “Sábado Tempranísimo” por Radio Mitre, espacio conducido por Marcelo Bonelli.

El gobernador agregó que a pesar del escenario desfavorable por primera vez en diez años las clases comenzarán en tiempo y forma gracias a la “austeridad que llevamos adelante, fue a mayor escala de la que hizo el propio Gobierno nacional”.

“Ante estas medidas, Nación decidió de manera ilegal e inconsulta retenernos tres escuelas por día, ayer (viernes) nos retuvieron $ 9 mil millones de la coparticipación, es la mitad de lo que representan esos ingresos para la provincia”, observó.

Así, indicó que Chubut tiene superávit primario, “no tenemos problemas de caja, pero el ahogo financiero que están haciendo es adrede“, aseguró por la AM porteña.

Luego se supo que junto a su vicegobernador, Gustavo Menna, presentarán el lunes una demanda contra la administración de Javier Milei por el recorte de los $ 13.500 millones de coparticipación nacional.

“El ministro miente descaradamente“, aseguró Menna al referirse a Guillermo Francos (ministro del Interior) mostrar a través de sus redes sociales la evidencia que ampara su reclamo por el reintegro de los recursos económicos.

“El 15 de diciembre de 2023, el Gobierno del Chubut solicitó refinanciar las cuotas de diciembre y enero/24 del FFDP (Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial), para mejorar la curva de vencimientos“, indicó.

Además, detalló que “luego de una reunión mantenida con el secretario de Hacienda de la Nación, se presentó al ministro del Interior el 16 de febrero (3 días antes de que se comience la retención de la coparticipación) otra nota reiterando la necesidad de refinanciar la deuda con el Fondo Fiduciario, pues la actualización por CER que la misma prevé en momentos de altísima inflación hacía imposible la cancelación de la misma sin afectar los servicios esenciales del Estado Provincial”, explicó.

Menna mostró que “el 22 de febrero se solicitó la autorización formal para cancelar la deuda con el FFDP con recursos obtenidos de emisión de títulos de deuda garantizados con regalías, sin que hubiese contestación, ya que la intención es ahogar financieramente a la provincia”.

Respuesta

El cruce de fuego no se detuvo ahí. Fue el ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, -en declaraciones a Radio Mitre- que salió al cruce.

“Se generó una reacción por parte del gobernador de Chubut porque se le retuvo una cuota de una deuda que tiene la provincia de Chubut con la Nación”, explicó y agregó que “este fondo fiduciario para la renovación de las provincias termina en febrero del año que viene y las deudas tienen que pagarse“, dijo.

Los trabajadores petroleros de Chubut serán clave en las decisiones que tome el gobierno.

“Acá se trata de respetar las normas y someterse a la ley. El gobernador de Chubut podrá amenazar, pero tiene que someterse a la ley. Él no tiene ningún derecho, ninguna capacidad de cortar el suministro de petróleo, salvo que lo haga por la fuerza, en cuyo caso está cometiendo un ilícito”, agregó.

“No es solamente pedir plata por parte de las provincias, sino acompañar lo que votó el 56% de los argentinos. Si no caemos en lo mismo de siempre, caemos en esta especie de bolsillo payaso. Como no tienen plata le piden plata a la Nación, la Nación le manda plata, como no hay plata, hay que emitir moneda o endeudarse. El objetivo del déficit cero es innegociable“, indicó.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó que “un miembro del PRO no puede hacer una rebelión“.

“Tenemos que estar decididos a cambiar, y decididos a cambiar es que todos tenemos que hacer esfuerzos. Chubut ha recibido una decisión muy difícil. Hay diputados chubutenses que votaron en contra de la ley ómnibus, sin medir las consecuencias que eso podía tener para las provincias, y esos fueron diputados que estaban en las listas de Juntos por el Cambio“, señaló.

“No sólo es obsceno hacer esa amenaza, sino que son afirmaciones que ahuyentan inversiones, la creación de empleo y el progreso de nuestro país“, consideró la funcionaria y concluyó: “El dilema es simple: o todo sigue igual o abrazamos la libertad y cambiamos”.

“Ver como la casta se junta para defender sus obscenos privilegios me da asco“, fue parte de la catarata de mensajes que dejó el presidente Javier Milei sin ocultar el duro enfrentamiento con la Patagonia en su conjunto.

“Última hora, Chubut es el único lugar del mundo que tiene petróleo y amenaza con cortar el suministro. Tranquilos, corten el suministro que el mercado hará su trabajo. Buena suerte con esa amenaza pedorra“, señaló la publicación que el Presidente eligió compartir.

Más respaldos

Sin embargo, Torres recibió más muestras de apoyo a lo largo del sábado. Un conjunto de vicegobernadores opositores expresaron su “solidaridad” y advirtieron que todos los distritos están “sufriendo las consecuencias de las medidas” adoptadas por el Gobierno nacional.

El documento difundido lleva la firma de los vicegobernadores Verónica Magario (Buenos Aires); Rubén Dusso (Catamarca); Teresita Madera (La Rioja); Alicia Mayoral (La Pampa); Carlos Silva Neder (Santiago del Estero); Antonio Marocco (Salta); Pedro Pesatti (Río Negro); Eber Solís (Formosa); Alberto Bernis (Jujuy); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego) y Gloria Ruiz (Neuquén).

Liga de Gobernadores Patagónicos: Alberto Weretilneck (Río Negro); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Ignacio Torres (Chubut); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén), y Sergio Ziliotto (La Pampa).

En el texto, los dirigentes señalaron que los ciudadanos de Chubut “están siendo objeto de las políticas recesivas” por parte del Gobierno nacional, que “no le remite los fondos que legítima y constitucionalmente le corresponden“, lo que “afecta directamente su calidad de vida“.

También la CGT advirtió que “las provincias argentinas están siendo sometidas a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente” y se solidarizó con el gobernador Torres.

“Las provincias argentinas, así como el pueblo en general, están siendo sometidos a una extorsión en pos de un ajuste fiscal que deja de lado a la gente”, expresó la CGT a través de una publicación en su cuenta de la plataforma X.

En el posteo, la central obrera se solidarizó con la provincia de Chubut y su gobernador “así como con todas aquellas jurisdicciones que sufren el atropello de la sordera de los necios que ejercen el poder como si fuera una autocracia”.

“El Excel no puede cerrar bajo el hambre y las necesidades de los que menos tienen”, advirtió la CGT.

Por lo pronto, las provincias de la Patagonia apuestan que las diferencias se solucionen por las vías institucionales correspondientes y que sea el diálogo el que prime de ahora hacia adelante, instancia en el que no haya perjudicados y que los beneficiados sean los argentinos y argentinas.