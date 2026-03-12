Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Producción chubutense, Juan Pavón, confirmó que el Gobierno provincial trabaja junto a productores, sociedades rurales y organismos sanitarios para avanzar en un primer embarque que podría alcanzar 60.000 animales, destinado a abastecer la demanda de países del Golfo.

La iniciativa, según pudo saber La Opinión Austral, surge a partir de contactos con una empresa vinculada al Estado de Kuwait, que cuenta con 147 frigoríficos y mataderos distribuidos en distintos países de Emiratos, lo que abre la posibilidad de abastecer a un mercado regional mucho más amplio.

“Estamos frente a una oportunidad histórica. Existe un vacío muy importante en el mercado internacional que Argentina puede aprovechar, y desde Chubut queremos posicionarnos dentro de ese escenario”, explicó Pavón en diálogo con Actualidad 2.0.

El escenario global cambió significativamente luego de que Australia, uno de los principales exportadores del mundo, anunciara que prohibirá la exportación de ovinos en pie a partir de 2028. Esa decisión dejará un faltante estimado en tres millones de cabezas de ovino, lo que abre una ventana comercial para otros países productores.

En ese contexto, Chubut y Santa Cruz buscan posicionarse como proveedores alternativos para abastecer esa demanda. “La empresa que visitó la región plantea un desarrollo a largo plazo. En Australia éste sistema productivo llevó más de cincuenta años consolidarlo, por lo que estamos hablando de un proceso gradual que requiere planificación y crecimiento del stock ganadero”, explicó el ministro.

Actualmente, el stock ovino de Chubut ronda los 2,88 millones de cabezas, una cifra considerablemente inferior al máximo histórico que tuvo la provincia durante el auge de la actividad lanera. En ese período, la provincia llegó a superar los seis millones de animales. Sin embargo, el nuevo escenario productivo plantea metas mucho más ambiciosas. “Para poder cumplir con la demanda que plantea este mercado internacional, Chubut debería alcanzar entre 9 y 10 millones de ovinos. Eso implica repoblar los campos y generar un negocio que vuelva a ser rentable para el productor”, sostuvo el funcionario provincial.

Juan Pavón, ministro de Producción.

El funcionario señaló que este proceso también puede contribuir a recuperar actividad en amplias zonas rurales que en las últimas décadas han perdido población y producción.

Históricamente, la producción ovina patagónica estuvo orientada principalmente a la producción de lana, con algunos esquemas mixtos en determinados establecimientos. Sin embargo, el crecimiento de la demanda internacional abre la puerta a un desarrollo más fuerte del negocio cárnico ovino. “Siempre fuimos una provincia lanera, pero hoy estamos apuntando también al desarrollo cárnico, lo que implica un cambio en la matriz productiva y nuevas oportunidades para el productor”, explicó el ministro.

Pavón también aclaró que el mercado que se abre en Medio Oriente está vinculado a la demanda de proteínas animales. “Hoy hablamos de carne ovina, pero en realidad el mercado es proteico. Ellos necesitan proteínas para abastecer a los Emiratos, por lo que también se abren oportunidades para otras producciones”, indicó.

Uno de los factores que explica la demanda de ovinos vivos en Medio Oriente está vinculado a las tradiciones religiosas del mundo musulmán. En esos países la carne debe ser faenada bajo el sistema halal, un método de sacrificio ritual establecido por la ley islámica que exige que el animal sea sacrificado bajo determinadas condiciones religiosas. Por ese motivo, muchos mercados prefieren importar los animales vivos para realizar la faena en destino, garantizando así el cumplimiento de las normas religiosas de consumo. El animal debe ser sacrificado siguiendo un rito específico, estando sano y vivo por parte de una persona musulmana o autorizada. El consumo de sangre está prohibido del mismo modo que otros tipos de carne, como la de cerdo.

El objetivo del gobierno provincial es concretar un primer embarque de 60.000 ovinos, con noviembre como fecha tentativa. Sin embargo, también se analiza la posibilidad de realizar una prueba piloto antes, durante el mes de mayo, si se logra reunir la cantidad necesaria de animales.

Para ello se evalúa articular con productores de Santa Cruz, lo que permitiría alcanzar el volumen requerido para una primera exportación. “Tenemos como objetivo noviembre, porque sabemos que para ese momento Chubut puede cumplir por sí sola con el volumen necesario. Si lo podemos hacer antes, mejor”, explicó Pavón.

Plan para sostener el estatus

Para concretar éste proyecto, uno de los aspectos clave es mantener el estatus sanitario de la provincia, especialmente frente a enfermedades como la sarna ovina. En ese sentido, el Gobierno provincial anunció recientemente un programa de asistencia sanitaria de mil millones de pesos destinado a reforzar controles y erradicar los focos existentes. El plan contempla la incorporación de paratécnicos, veterinarios y la compra de insumos, además de tratamientos sanitarios para combatir el ácaro que provoca la enfermedad. “Es fundamental mantener nuestro estatus sanitario para poder acceder a estos mercados internacionales”, señaló el ministro vía Radio del Mar.

Según indicó, éste lunes se realizará una reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA) para comenzar a coordinar las acciones en territorio y reforzar los controles en las zonas donde aún se detectan focos de sarna.

Desde el Gobierno provincial consideran que la exportación de ovinos en pie puede marcar un nuevo horizonte para el sector ganadero patagónico, impulsando la repoblación de los campos, generando mayor producción y fortaleciendo la presencia de la Patagonia en el comercio internacional de alimentos.

Leé más notas de La Opinión Austral