De cara a la llegada del verano y al inicio de la temporada de mayor riesgo de incendios forestales, la Administración de Parques Nacionales (APN) intensifica el trabajo preventivo en las áreas protegidas de todo el país, con especial foco en la región patagónica. Las distintas áreas técnicas del organismo articulan esfuerzos para extremar las precauciones en el territorio y reforzar la difusión de recomendaciones dirigidas a los visitantes que eligen los Parques Nacionales durante la temporada estival.

En este contexto, la APN avanza en el fortalecimiento de su sistema de emergencias, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta operativa ante ataques iniciales dentro de la jurisdicción de las áreas protegidas nacionales, así como también potenciar el ataque ampliado que permita asistir con recursos propios a Parques Nacionales afectados por emergencias simultáneas. Estas acciones se complementan con la incorporación equilibrada de nuevas tecnologías vinculadas al Sistema de Alerta Temprana y al aumento de la capacidad operativa en terreno.

Planificación estratégica y refuerzo de brigadas

En el marco de la planificación estratégica para la temporada de incendios forestales 2025–2026 y del análisis de las capacidades instaladas, los Parques Nacionales de la Patagonia Norte cuentan actualmente con una dotación de más de 160 brigadistas especializados en incendios forestales. Este personal dispone de equipos de agua completos, herramientas manuales, equipamiento de comunicaciones —que incluye repetidoras, radios VHF, telefonía móvil y satelital— y tecnología complementaria como drones, cámaras térmicas y dispositivos GPS.

A su vez, la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Emergencias (DLIFE-APN) cumple un rol central en la planificación, prevención y respuesta ante incendios forestales. Para la nueva temporada, el organismo refuerza el apoyo logístico y técnico a las brigadas de las áreas protegidas y a otras instituciones, aportando recursos móviles como camionetas, vehículos para transporte de personal, equipos de bombeo y herramientas especializadas.

Además, se desarrollan instancias de capacitación conjunta en manejo del fuego, seguridad operativa y uso de nuevas tecnologías, junto con la implementación de sistemas compartidos de información para alerta temprana, pronósticos meteorológicos y análisis de riesgo. La participación en simulacros regionales y la planificación interjurisdiccional completan una estrategia integral que busca optimizar recursos y ampliar la capacidad de respuesta ante escenarios de alta complejidad.

Prohibición del uso del fuego en parques del norte patagónico

Como parte de la agenda conjunta con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, iniciada en octubre de este año, la APN emitió una Resolución que prohíbe específicamente el uso del fuego en cinco áreas protegidas del norte patagónico: los Parques Nacionales Lanín, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces. La medida ya se encuentra vigente y se extenderá hasta el 30 de abril de 2026, en respuesta al alto riesgo de incendios forestales previsto para la temporada de verano.

Durante este período, únicamente se permite el uso de fuego seguro en instalaciones habilitadas de prestadores turísticos debidamente autorizados. La normativa se complementa con tareas de monitoreo continuo en toda la región patagónica, tanto en campo como mediante sistemas satelitales, que permiten elaborar reportes de seguimiento y generar índices de riesgo y peligrosidad vinculados al fuego.

Trabajo conjunto y enfoque federal

El presidente de la Administración de Parques Nacionales, Sergio Álvarez, destacó la importancia del trabajo articulado entre Nación y provincias: “Es imprescindible coordinar con las provincias por medio de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), optimizar los recursos coordinando las acciones y potenciar las capacidades de nuestros respectivos equipos técnicos. Todos nos debemos a la ciudadanía, por lo que es fundamental armar una agenda de trabajo que contemple lo urgente, el corto y el largo plazo. En esa línea es que tenemos que trabajar todos juntos”.

Con estas acciones, la Administración de Parques Nacionales refuerza su compromiso con la prevención de incendios forestales, la protección de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades y visitantes, consolidando un enfoque federal y coordinado para la gestión del riesgo ambiental en las áreas protegidas del país.