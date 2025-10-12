Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El año pasado fue noticia (incluso en varios medios nacionales) por un video en que mostraba ovejas enterradas en nieve, a las que sólo se les ve la cabeza, y otro en el que se veía una larga fila de bovinos en un callejón blanco. Quien los filmó y quien padeció esta situación, como otros productores de la provincia de Santa Cruz, fue Sebastián Jamieson, administrador de la estancia y Cabaña Tapi-Aike, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40, al sur de El Calafate. Hoy, en Santa Cruz Produce, cuenta lo que quedó tras aquel momento dramático, la evolución que han tenido, los desafíos y principales problemas.

“Estamos preparados para nevadas que lleguen a 20-30 centímetros, pero cuando empieza a nevar los primeros días de junio y se acumulan 70 centímetros de nieve a pocos metros del casco o más de un metro en algunos lugares, ya se hace inmanejable”, contaba por entonces Jamieson. “Aquellos videos (como otros de productores santacruceños), permitieron que muchos tomaran conciencia de lo que estábamos viviendo”, agregó.

“Sí, hubo secuelas, perdimos alrededor del 10% de la hacienda, hubo muchas ovejas que quedaron atrapadas en sectores del campo a los que no llegamos, que eran impenetrables aún con los tanques del Ejército, y las encontramos muertas al comenzar la primavera y los deshielos, pero salimos adelante, trabajando el doble, cuidando muchísimo la reposición para tener buenas pariciones“, repasó Jamieson. Aunque reconoció: “Si no hubiera sido por el trabajo conjunto que hicimos con el Ejército durante casi dos meses, las pérdidas podrían hacer sido del 80 o 90%“.

“Por suerte, este invierno fue más benévolo. Este invierno nos dio un respiro, nevó lo justo y necesario, hubo momentos de bastante nieve, pero con días cálidos y fue mermando el nivel, tuvimos un muy buen invierno, la hacienda no sufrió, llegó en buen estado a la primavera y ahora, con los campos verdeando y esperando la parición, se espera un lindo resultado“, se entusiasmó Jamieson.

“Durante estos últimos años nos hemos ocupado del control de guanacos y predadores, ya que vemos que nos vamos quedando sin campo año tras año, fuimos bajando las cargas de hacienda, pero seguimos viendo qué hacer, estamos muy enfocados en eso, buscando técnicas nuevas“, lamentó el productor, que se hizo cargo de Tapi-Aike en 2020, cuando su suegro, padre de su esposa y una de las dueñas, Patricia Viel, se tuvo que apartar por temas de salud.

Entre las cosas que han ido mejorando, Jamieson destacó la genética, “siempre buscando la mejor hacienda, con calidad” (léase finura, como indicador principal) y cantidad de lana, con animales que se defiendan mejor y lleguen con buena condición corporal para atravesar situaciones, sea nieve, sequía o pariciones y destetes. “Esto a través de la mejora genética, con carneros de otras estancias, inseminando o haciendo nosotros mismos la selección dentro de nuestro plantel”, enumeró Jamieson.

Sebastián Jamieson, administrador de la estancia y Cabaña Tapi-Aike, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 40, al sur de El Calafate. FOTO: SANTA CRUZ PRODUCE

Preparados por las dudas…

Jamieson contó más adelante a Santa Cruz Produce que todavía no están haciendo pastoreos relativos, pero lo están pensando. Todavía se manejan con el sistema de campos de veranada y campos de invernada.

“Además, siempre tenemos un stock de pellets o fardos o rollos de alfalfa y vamos suplementando si vemos que la hacienda está en un estado corporal delicado”, explicó el productor.

Además de los ovinos, tienen un rodeo bastante grande de la raza Hereford que sufre en invierno porque se congelan las vegas en las que están y siempre 1 o 2 equipos de alfalfa se comen para llegar bien a la primavera. “Y en invierno, por si hay excesos de nieve, estamos con rollos en todos los puestos y ahora implementamos poner carros con acoplados de camión dispersados en el campo con forrajes, por si llega a pasar lo que pasó el año pasado con el exceso de nieve”, explicó Jamieson.

Patricia Viel, una de las propietarias de la estancia Tapi-Aike. FOTO: SANTA CRUZ PRODUCE

Tapi-Aike es una estancia pionera con la raza Hereford en la provincia. El rodeo vacuno lo empezó su suegro en los años 80, inseminando durante más de 29 años. “Hoy la cabaña está en un parate, pero la idea es arrancar de nuevo con la producción de toros, hacemos algo de engorde de novillos y por un tema de campo, estamos bajando el número de vacas y se vende el destete”.

Negocio y desafíos

“El negocio de la carne está estable, la proteína siempre va a ser necesaria”, dijo Jamieson. Aunque agregó: “Estamos preocupados con lo de la barrera sanitaria, porque nos costó años de trabajo para ser aceptados por la Unión Europea, con inspecciones, alcanzando estándares estrictos, y todo ese esfuerzo ahora está en riesgo y nos puede afectar, eso nos preocupa”.

Con respecto a la producción de lana, Jamieson apunta que “depende mucho del tipo de lana que producís, porque las finas están en buenos valores, pero la lana más gruesa no tanto”. Y agregó: “Es cierto que ahora hemos visto un repunte importante de las lanas porque China se está reactivando, esperemos que esta zafra que viene repunte“.

En cuanto a los desafíos, Jamieson remarca que la clave para pensar en lo que viene es cómo trabajar con la alta población de guanacos, también los depredadores como el puma y el zorro colorado y el abigeato (lo mencionó varias veces en la entrevista, lo cual denota que es un tema que le ocupa mucho tiempo, a él como a otros productores de la provincia). “Nos está afectando mucho”, destaca.

Dicho esto, hace foco en lo estrictamente productivo y en que el gran desafío que tienen por delante es “empezar a implementar nuevas técnicas, sembrando pasturas, algo que ya se está implementando en El Calafate y estamos con la idea de poder hacerlo en un sector en el que tenemos buena humedad, para luego poder hacer pastoreos rotativos y levantar la productividad del campo”. También la idea es volver a producir toros. “Los desafíos me gustan, tratar de producir y generar nuevas ideas e implementar cosas nuevas para aumentar la producción es importante”, cerró.