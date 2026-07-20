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El Instituto de Promoción de la Ganadería de Santa Cruz (IPG) presentó su informe correspondiente a junio de 2026. El documento revela el panorama actual, los desafíos climáticos y las proyecciones de los mercados para el sector agropecuario de la región.

A nivel nacional, la ganadería vacuna experimentó una transformación global. Esta realidad está marcada por una fuerte demanda internacional de mercados como China y Estados Unidos, lo que ha reducido los stocks y elevado los precios a nivel mundial.

Para Argentina se proyecta una caída del 10% en la oferta de carne vacuna durante 2026. Esto podría traducirse en una baja del consumo de unos 6 kilos por habitante al año. Se estima un equilibrio entre la oferta y la demanda recién para 2028.

El peso promedio de la faena nacional subió a 231 kilos por res. A pesar de esta mejora, el país aún se encuentra retrasado frente a competidores internacionales como Estados Unidos (400 kg) o Australia (300 kg).

A nivel local, la economía sectorial se ve beneficiada por la baja de las tasas de interés para préstamos a empresas, en sintonía con el descenso inflacionario. Sin embargo, el tipo de cambio actual continúa restando competitividad y rentabilidad a las operaciones de exportación.

Enrique Jamieson, presidente de la FIAS. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Liderazgo ovino

El IPG precisó que Santa Cruz ratificó su liderazgo histórico en la actividad ovina. Entre enero y mayo se faenaron 359.000 cabezas en el territorio santacruceño. Esta cifra representa el 59% de la faena registrada en toda la Argentina, seguida muy de lejos por Chubut con el 23%.

El volumen total de la zafra resultó similar al del ciclo anterior. No obstante, el rinde de la res de cordero promedió 1,5 kilos menos como consecuencia directa de la sequía que afectó a la zona centro-norte.

Paralelamente, las miradas sanitarias se mantienen en alerta en la Patagonia centro-norte ante la sarna ovina. Los rigurosos monitoreos e inspecciones del Consejo Agrario Provincial (CAP) y del SENASA arrojaron tranquilidad al no registrarse casos positivos en Santa Cruz.

En el mercado comercial, una buena noticia llegó desde el exterior. Brasil liberó el ingreso de carne ovina argentina. Esta medida destraba el freno que afectaba a cientos de toneladas de producción patagónica debido a un brote previo de scrapie.

Destacaron el efecto que genera el aprovechamiento del guanaco.

Expansión del Mercado del Guanaco

El aprovechamiento comercial del guanaco consolida su expansión en la provincia. A pesar de los contratiempos climáticos que desaceleraron la actividad, el primer semestre de 2026 cerró con un volumen de 3.500 animales aprovechados.

Se prevé un incremento en el ritmo de capturas para la segunda mitad del año. La consolidación de esta alternativa proteica sumó hitos importantes en Río Gallegos con la apertura del primer “Almacén del Guanaco”, un local dedicado exclusivamente a la comercialización de su carne y subproductos.

La proyección de este mercado apunta a cruzar las fronteras provinciales durante los próximos meses. Se estima obtener la habilitación técnica a través de la planta Montecarlo y el SENASA para iniciar las ventas en Buenos Aires y otros puntos del país.

Dinamismo en el sector lanero

El sector lanero también muestra signos de dinamismo institucional. Durante junio, el Comité Ejecutivo del IPG aprobó inversiones por un total de $45.689.109 destinadas al financiamiento de diversos proyectos de infraestructura, tecnología y fortalecimiento.

Estas inversiones beneficiarán a las asociaciones rurales de Colonia Las Heras, Comandante Luis Piedra Buena, Zona Noroeste, Puerto San Julián y Río Gallegos. El plan incluye un programa innovador para incorporar herramientas de Inteligencia Artificial en la gestión administrativa del instituto.

Estas acciones se dan en un contexto donde el mercado de lanas evidenció una marcada suba de precios, achicando la brecha entre las variedades Merino y Corriedale al 64%.

Pese a la firmeza actual de las cotizaciones, los analistas miran con cautela el horizonte de 2027. Con valores excesivamente altos, los diseñadores textiles podrían volcarse hacia fibras menos volátiles.

A esto se suma la previsión de que el stock de lana disponible para la temporada 2026-2027 sea entre un 15% y un 20% inferior. Esta disminución responde a la menor densidad de los vellones provocada por la falta de agua.