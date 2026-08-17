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De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) durante el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, se desplazaron por el país 1.074.171 personas y generaron un impacto económico directo de $ 245.907 millones.

El movimiento de turistas fue un 24,2% superior al registrado en 2023, último año en el que esta fecha había conformado un fin de semana largo comparable. Los diversos eventos, la nieve, la naturaleza y las escapadas de cercanía fueron los principales motores.

La cantidad de viajeros mostró una recuperación frente al antecedente de 2023, cuando se habían movilizado 865.177 turistas. Sin embargo, el comportamiento del consumo fue más cauteloso: la estadía promedio se redujo de 2,3 a 2 días, una caída del 13%, confirmando la tendencia hacia escapadas más breves.

La Patagonia tuvo uno de los mejores desempeños del fin de semana. Bariloche se acercó al 100% de ocupación. Ushuaia alcanzó una ocupación del 81%, mientras que otros destinos cordilleranos sostuvieron el movimiento asociado a la temporada de nieve.

Lago Posadas es un destino alternativo para un fin de semana largo en la provincia de Santa Cruz.

Santa Cruz

La provincia ofreció su tradicional oferta de naturaleza, nieve y paisajes patagónicos. De acuerdo con el relevamiento de CAME, las ciudades y localidades santacruceñas que formaron parte del movimiento turístico fueron El Calafate, El Chaltén, Los Antiguos, Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Lago Posadas y las localidades de la Cuenca Carbonífera (Río Turbio y 28 de Noviembre).

El Parque Nacional Los Glaciares y el Glaciar Perito Moreno, además de la navegación por el Lago Argentino, fue de lo más elegido. La propuesta provincial se extendió a El Chaltén, con sus circuitos de trekking y los paisajes del Fitz Roy y Cerro Torre; Los Antiguos, Río Gallegos, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Lago Posadas y las localidades de la Cuenca Carbonífera, conformando una oferta que combinó naturaleza, aventura, patrimonio y gastronomía patagónica.

La diversidad de destinos permitió sostener propuestas tanto en la zona cordillerana como en la costa y la estepa, con El Calafate como principal referencia turística de Santa Cruz durante el período.

Ushuaia encabezó ampliamente el movimiento, con una ocupación del 81%.

Tierra del Fuego

“El Fin del Mundo” logró una ocupación hotelera y parahotelera promedio del 68% durante el fin de semana, con un gasto diario de $ 360.000 por turista y una estadía media de 3 días. Ushuaia encabezó ampliamente el movimiento, con una ocupación del 81%, seguida por Tolhuin (38%) y Río Grande (21%).

La temporada de nieve continuó siendo el principal motor turístico, con fuerte protagonismo del Cerro Castor y los centros invernales del Valle de Tierra Mayor, donde las propuestas de esquí, snowboard, caminatas con raquetas, motos de nieve y trineos se combinaron con excursiones y gastronomía fueguina.

En Ushuaia también se destacaron las navegaciones por el Canal Beagle, las visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, el Tren del Fin del Mundo y los recorridos por los principales atractivos de la ciudad, mientras que Tolhuin, el Lago Fagnano y los paisajes de la zona central complementaron la oferta de naturaleza.

Chubut

La provincia sostuvo durante el fin de semana una oferta turística diversificada entre la costa y la cordillera, con la temporada de ballenas y la nieve como sus dos grandes atractivos. En la costa, Puerto Madryn y Península Valdés concentraron buena parte del movimiento, en plena temporada de avistaje de la ballena franca austral, especialmente en Puerto Pirámides y El Doradillo. En Rawson y Playa Unión se sumaron los paseos de avistaje de fauna marina y distintas propuestas recreativas.

En la cordillera, Esquel, Trevelin y el Centro de Esquí La Hoya encabezaron la oferta de nieve. En el sur provincial, Comodoro Rivadavia complementó la agenda.

Puerto Madryn registró una ocupación general del 44% y una estadía promedio de 2 noches. Por tipo de alojamiento, los apart hoteles alcanzaron el 69%, los hoteles el 56%, los hostels el 47%, los complejos turísticos el 32%, las viviendas turísticas el 31% y las hosterías y cabañas el 12%.