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Los usuarios de gas de la Patagonia continuarán comprendidos en el Régimen de Zona Fría, que contempla una bonificación del 50% sobre el precio del combustible. Además, determinados hogares podrán acceder a un descuento adicional del 20%, de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas y las características de la zona en la que se encuentra el suministro.

La Secretaría de Energía estableció las condiciones para aplicar ambos beneficios luego de las modificaciones introducidas por la Ley 27.828. Las disposiciones quedaron formalizadas en la resolución 299, publicada este martes en el Boletín Oficial, y delimitan el alcance de las bonificaciones a la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la región de la Puna.

Cómo se aplicará el descuento del 50%

La bonificación territorial del 50% alcanza a los usuarios residenciales de gas natural y también a comercios, pequeñas industrias y entidades encuadradas en la categoría “Servicio General P”. El beneficio se calcula sobre el precio del gas natural o del gas propano indiluido distribuido por redes. Por lo tanto, no representa una reducción de la mitad del importe final de la factura, ya que quedan excluidos los cargos correspondientes al transporte y la distribución.

Las empresas distribuidoras deberán trasladar el descuento a las tarifas y presentar ante el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE), mediante una declaración jurada, los datos relativos a los consumos y las bonificaciones aplicadas.

La normativa establece igualmente mecanismos para identificar a los hogares y suministros alcanzados, a través del cruce de información del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), la ubicación de cada servicio y las zonas bioambientales contempladas en el régimen.

El descuento se aplica sobre el precio del gas, no sobre el total de la factura.

Quiénes podrán recibir una bonificación adicional del 20%

Además del descuento territorial, Energía dispuso una bonificación complementaria del 20% para determinados usuarios residenciales incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El adicional se calculará sobre el Precio Anual Uniforme (PAU) del gas natural y sobre el precio del gas propano indiluido distribuido por redes. Su aplicación estará restringida a los consumos base establecidos por las reglas vigentes del SEF.

Para acceder a esta reducción, los usuarios deberán reunir las siguientes condiciones:

Estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Residir en alguna de las subzonas bioambientales IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V o VI, de acuerdo con la Norma IRAM 11.603/12.

No vivir en áreas que ya reciben la bonificación territorial del 50%.

Cumplir al menos uno de los criterios establecidos en el inciso b) del artículo 75 de la Ley 25.565, modificado por la Ley 27.828.

Entre las condiciones contempladas figura el nivel de ingresos del grupo familiar. Podrán encuadrarse en este criterio los hogares cuyos integrantes perciban, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) correspondientes a un hogar tipo 2, según los valores difundidos por el INDEC.

Subsidios de electricidad: ampliaron los consumos bonificados en 15 provincias

En paralelo, se modificaron los bloques de consumo eléctrico subsidiado para usuarios residenciales de 15 provincias, mediante la resolución 300, también publicada en el Boletín Oficial. La medida comprende a 2.371.941 usuarios de Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

Con el nuevo esquema, los hogares ubicados en zonas muy cálidas dispondrán de un bloque subsidiado de hasta 500 kWh mensuales entre noviembre y abril. En las zonas cálidas, el límite será de 300 kWh por mes durante todo el año, con una ampliación a 370 kWh en diciembre, enero y febrero.

“Sobre ese bloque se aplica la bonificación vigente, focalizada en los hogares vulnerables a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF)”, aclararon desde Energía. La actualización diferencia así los criterios de asistencia según las condiciones climáticas y la situación de los usuarios, tanto para el suministro de gas como para el servicio eléctrico.