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La provincia de Santa Cruz volvió a destacarse por sus extremas condiciones climáticas durante la mañana de este viernes. Según el ranking nacional de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional, registrado a las 09:00 horas, cinco localidades santacruceñas se ubicaron entre las más frías de la Argentina, reflejando el impacto de la ola de aire frío que afecta a gran parte de la Patagonia.

El listado fue encabezado por El Calafate con una temperatura de -10.6 °C, una sensación térmica de -14.9°C y humedad del 100%. Seguido por Perito Moreno, que registró una temperatura de -9,7°C. La localidad del noroeste santacruceño presentó además una humedad relativa del 93%, consolidando un escenario de intenso frío durante las primeras horas del día.

En el tercer lugar aparece Gobernador Gregores con -7.5 °C y cuarto Puerto Santa Cruz, con -6,7°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los -13,4°C, una de las más bajas del ranking nacional. La humedad alcanzó el 97%, generando condiciones especialmente rigurosas para quienes debieron realizar actividades al aire libre.

Río Gallegos también entre las ciudades más frías

La capital provincial se ubicó en el quinto puesto del ranking con una temperatura de –5,8°C y una sensación térmica de -8,5°C. Río Gallegos registró además una humedad relativa del 95%, en una mañana caracterizada por las bajas temperaturas y el ambiente gélido.

Más abajo en la clasificación se ubicó Puerto San Julián, con -4°C y una sensación térmica de -6,4°C, mientras que Puerto Deseado completó el grupo de ciudades santacruceñas presentes en los primeros cinco lugares del listado con -3,2°C.

De esta manera, Santa Cruz concentró los cinco primeros puestos del ranking nacional, una muestra de las condiciones meteorológicas predominantes en la provincia durante el inicio de la jornada.

Las otras localidades que integraron el ranking

Después de las ciudades santacruceñas aparecieron otras localidades del país con registros bajo cero. La Quiaca, en Jujuy, registró -2,2°C, seguida por San José de Jáchal, en San Juan, con -1,9°C.

También figuraron Paso de Indios, en Chubut, con -0,2°C, y Ushuaia, en Tierra del Fuego, que marcó 0,1°C, aunque con una sensación térmica de -4,9°C.

Por su parte, Malargüe, en Mendoza, registró 0,8°C, mientras que la ciudad de San Juan alcanzó 1,4°C y Chapelco, en Neuquén, cerró el ranking con 1,8°C.

Una mañana marcada por temperaturas extremas

Los registros reflejan la intensidad del frío que se hizo sentir especialmente en el sur argentino durante las primeras horas del día. En varias localidades santacruceñas, las temperaturas se mantuvieron varios grados por debajo de cero, acompañadas por elevados niveles de humedad y sensaciones térmicas aún más bajas.

La presencia de cinco ciudades de Santa Cruz en la parte más alta del ranking nacional evidencia una vez más las características climáticas de la provincia durante el invierno, con jornadas en las que las temperaturas extremas se convierten en protagonistas y colocan al territorio santacruceño entre los puntos más fríos del país.