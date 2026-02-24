Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador Claudio Vidal aseguró que la ampliación del yacimiento Cerro Negro no sólo consolida la actividad minera en Santa Cruz, sino que también envía una señal directa al mercado internacional. “Este anuncio genera un efecto contagio para otros inversores”, afirmó tras el acto en el que Newmont confirmó una inversión total de USD 800 millones para el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1).

La compañía anunció un desembolso de USD 360 millones que inician el esquema de expansión por USD 800 millones, destinado a extender la vida útil de la mina más allá de 2035, incrementar la producción de oro y activar más de 30 obras de infraestructura minera.

Un anuncio clave en un contexto económico complejo

Vidal subrayó la magnitud del anuncio en el escenario actual. “Son 360 millones de dólares para completar los 800 millones en la expansión del yacimiento minero. No es poca cosa. Costó, tuvimos idas y vueltas con la operadora, cada uno defendiendo intereses colectivos, pero con un objetivo en común”, expresó.

El gerente general de Newmont Cerro Negro, Tito Cacho, le obsequió al gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, un juego que utilizan para dar talleres de robótica.

El mandatario remarcó que la Argentina atraviesa un momento complicado en materia económica y sostuvo que este tipo de inversiones “suman muchísimo” en términos de confianza.

“En un momento tan complicado a nivel país, este anuncio genera un efecto contagio para aquellos inversores que presentaron alternativas en otros yacimientos mineros y en otras actividades productivas”, señaló, al destacar la diversidad de recursos que ofrece Santa Cruz.

Viaje a Canadá y promoción internacional

En ese marco, el gobernador Claudio Vidal confirmó que viajará a Canadá para participar en la feria minera PDAC, el principal evento global del sector, donde Santa Cruz integrará la delegación argentina junto a un equipo técnico de Fomicruz.

“Estoy viajando justamente a Canadá a ofrecer y comercializar recursos que hoy podemos certificar como extraordinarios para la provincia”, indicó el gobernador.

Santa Cruz busca financiamiento internacional para impulsar su matriz productiva.

La Provincia buscará promocionar sus potencialidades mineras ante inversores internacionales, con especial interés en nuevos desarrollos productivos. Santa Cruz cuenta con una extensa trayectoria en minería metalífera y concentra un alto porcentaje de las exportaciones nacionales de oro y plata.

El Estado como protagonista de la producción

Durante la rueda de prensa, Vidal reafirmó su postura sobre el rol del sector público en la actividad extractiva. “El Estado no solamente debe generar condiciones, también debe ser protagonista respecto a la producción y la extracción de nuestros recursos”, sostuvo.

En ese sentido, destacó el nuevo impulso que el Gobierno provincial otorgó a Fomicruz, que avanza en tareas de exploración minera y se prepara para participar en una licitación de cuatro pozos gasíferos. También valoró el desempeño de la empresa estatal Santa Cruz Puede, que exhibe resultados positivos en su gestión.

Fomicruz inició perforaciones en el proyecto San Agustín y avanza en la búsqueda de oro y plata en el Macizo del Deseado. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

El mandatario anticipó además que el Ejecutivo evalúa presentar un proyecto en la Cámara de Diputados vinculado a una cuestión impositiva, con el objetivo de ofrecer mayores garantías al sector privado y consolidar el esquema de inversiones.

Empresarios y trabajadores locales

El gobernador insistió en que la expansión minera debe traducirse en beneficios concretos para los santacruceños. “El mensaje es común para todas las operadoras: capacitación y proveedores locales”, afirmó.

Acto en Newmont Cerro Negro.

Al mismo tiempo que busca inversiones afuera, Claudio Vidal planteó que la provincia no puede sostener actividades extractivas con predominio de empresas externas que, ante crisis internacionales, se retiran y dejan impacto negativo en la economía local. “Esa situación hay que revertirla y los empresarios de la zona tienen que tener mayores posibilidades”, expresó.

En línea con lo anunciado por Newmont, el proyecto CNE1 preservará los puestos de trabajo actuales y generará 270 nuevas posiciones durante la fase de ejecución, con foco en maximizar el empleo local y la participación de empresas santacruceñas en la cadena de valor.

Responsabilidad social

El mandatario también puso el acento en la responsabilidad social empresarial. “Las operadoras deben honrar ese compromiso. Tenemos que aprender de los errores del pasado para que no se vuelvan a repetir”, afirmó.

Recorrida de funcionarios provinciales por la mina Cerro Negro.

Vidal sostuvo que en cada negociación exige el cumplimiento de las normativas vigentes y un trabajo coordinado entre Estado, empresas, gremios y trabajadores. “Si hay respeto y responsabilidad, un proyecto de esta magnitud no tiene por qué tener tropiezos”, aseguró.

Minería, motor estratégico

La expansión de Cerro Negro permitirá sostener el perfil de producción e incrementar los niveles anuales a partir de 2028. Sin esa inversión, la producción y el empleo podrían disminuir en los próximos años. Con la activación de CNE1, la provincia consolida uno de los anuncios más relevantes en materia minera de los últimos meses. Para Vidal, el desafío ahora radica en transformar esa inversión en desarrollo integral.

“Creo en la fuerza del privado, pero también creo que el Estado debe ofrecer garantías y ser protagonista”, concluyó el gobernador, al destacar que la minería representa una oportunidad estratégica para el crecimiento sostenido de Santa Cruz y para atraer nuevos inversores en un escenario económico desafiante.