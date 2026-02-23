Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Entre el 1 y 4 de marzo próximo se llevará adelante en el Metro Toronto Convention Centre (Toronto, Canadá) la nueva edición de PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada), evento en el que confluyen el sector público y privado de diferentes regiones del mundo para analizar el futuro de la minería global.

La Opinión Austral confirmó que la Provincia de Santa Cruz -haciendo gala de su extensa trayectoria en minería metalífera- participará del evento con la presencia de un equipo técnico de Fomicruz Sociedad del Estado.

La gran apuesta será el uranio, un mineral crítico de gran demanda en el mundo entero. En enero pasado, el gobernador Claudio Vidal mantuvo una reunión con representantes de NANO Nuclear Energy, una empresa de Estados Unidos, con el objetivo de analizar alternativas productivas vinculadas al uranio existente en la provincia.

En aquella oportunidad, el gobernador había señalado que “es importante que los recursos de Santa Cruz se traduzcan en trabajo y desarrollo” y remarcó la necesidad de proyectar políticas que permitan generar oportunidades productivas a largo plazo para la provincia.

De echo, recientemente Estados Unidos firmó un acuerdo comercial estatégico con Argentina que incluye este elemento químico.

El día que Fernando Baños fue nombrado como presidente de FOMICRUZ por el gobernador Claudio Vidal.

Cronograma

Desde la organización del evento internacional oficializaron que el domingo 1 de marzo próximo en el “Pabellón Minero de Argentina” se desarrollará el “Ciclo de Conferencias Mineras Argentinas: Oportunidades de negocios en oro, plata, cobre y litio“. Iniciará a las de 10 AM y se extenderá hasta las 12 PM.

“Asista a un programa diverso que incluirá una presentación de proyectos mineros disponibles para adquisición y joint ventures, así como una perspectiva general de Argentina y su industria minera”, “conferencistas de empresas privadas y organismos gubernamentales presentarán y debatirán oportunidades de negocio tangibles en Argentina”, informó PDAC.

La PDAC se desarrolla en Canadá y es el principal evento minero a nivel global.

Misión argentina

En la edición del último domingo de La Opinión Austral, la periodista Sabrina Pont informó que la verdadera prioridad de la minería argentina está en la modificación de la Ley de Glaciares y, sobre todo, en su recorrido parlamentario. El texto que se discutirá es el dictamen firmado en diciembre. Sin embargo, no se descarta modificaciones. La aspiración es llegar a la próxima convención de PDAC con al menos media sanción aprobada. No se trata únicamente de una cuestión legislativa interna, sino de una señal hacia el mercado internacional.

En ese contexto, la delegación argentina buscará exhibir cohesión política y respaldo institucional. Desde el Gobierno nacional está previsto que asista a la PDAC el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y que uno de los días también se sume Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, en un intento por reforzar la interlocución con inversores y fondos internacionales.

¿Qué es PDAC?

Prospectors & Developers Association of Canada reúne a “una audiencia cada vez mayor de más de 27.000 asistentes de más de 125 países para disfrutar de su programación educativa, eventos de networking, oportunidades de negocio y diversión”.

Desde su inicio en 1932 “creció en tamaño, prestigio e influencia. Este galardonado evento es un punto de encuentro donde se reúnen caras conocidas, se forjan nuevas conexiones y el futuro de la exploración minera se define conversando a conversar. Es el evento predilecto de la industria, con más de 1.300 expositores y 700 ponentes“.

Santa Cruz es reconocida en Canadá por el Macizo del Deseado, el reservorio metalífero de clase mundial cuenta con una tradición de 26 años de producción ininterrumpida y se convirtió en la región de mayo exportación de oro y plata del país. De acuerdo a las últimas estadísticas de la Secretatía de Minería de la Nación, el distrtito aportó el 39,5% del oro y plata comercializado en 2025 por la República Argentina.