Esta mañana, la empresa minera Newmont, junto a el gobernador Claudio Vidal y miembros del gabinete provincial, arribaron al Yacimiento Cerro Negro, donde participaron de un recorrido y luego realizaron el anuncio de una inversión de USD 800 millones para reanudar y ampliar el proyecto Cerro Negro Expansión 1 (CNE1).

Participaron del acto Tito Cacho, gerente General de Cerro Negro; María Eugenia Sampalione, directora país de Newmont; el gobernador, Claudio Vidal; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el ministro de Trabajo, Juan Mata; la ministra de Producción, Comercio e Industria Nadia Ricci; el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo; el diputado por Pueblo de Perito Moreno, Cristian Ojeda y referentes sindicales de AOMA y la UOCRA.

Durante la visita, Tito Cacho, guió a la comitiva provincial por diferentes áreas de Cerro Negro y también a un punto estratégico del yacimiento para ver toda la operación. En ese lugar, Tito Cacho anticipó que se ampliará el complejo Marianas.

Luego se realizó el anuncio, que marca un hito importante para la minería y la economía de Santa Cruz, ya que la iniciativa permitirá extender la vida útil de la mina Cerro Negro más allá de 2035 e incrementará la producción de oro, generando nuevas oportunidades laborales en la provincia.

La expansión de Cerro Negro, activará más de 30 obras de infraestructura vinculadas a la operación minera, tanto en superficie como en interior mina, y dinamizará distintos sectores de la economía local.

El gerente general de la compañía, Tito Cacho, durante su discurso sostuvo que la decisión de avanzar con esta expansión “refleja nuestro compromiso concreto con el desarrollo de largo plazo en la provincia y en el país y confirma la confianza en el potencial de Cerro Negro, en sus autoridades, en su gente altamente capacitada y en su capacidad de generar valor sostenido a largo plazo”.

Además, remarcó que la mina es un activo con recursos significativos y que el compromiso de la empresa es “potenciar y llevar ese potencial a su máxima expresión, con responsabilidad, disciplina y seguridad”, priorizando el impacto directo en la economía local y regional.

“En Newmont creemos en una minería que genera valor más allá de la operación. Una minería que impulsa encadenamiento productivo, que fortalece capacidades locales y que trabajan en conjunto con las autoridades, los gremios, los colaboradores y las comunidades en las que operamos. Lo haremos con la seguridad en el centro de cada decisión, con disciplina operativa con eficiencia y con un fuerte foco en el cumplimiento de todos y cada uno de nuestros compromisos. Invertir es una señal de confianza porque dinamiza lo social y lo económico y hoy estamos dando una señal clara de confianza en Cerro negro, en Santa Cruz y en la República Argentina”.

El gobernador Claudio Vidal, mencionó “hoy es un día sumamente importante. El país atraviesa un momento complicado en lo económico y hoy estamos reunidos en este lugar anunciando una inversión de 360 millones de dólares que va a completar los 800 millones de expansión”.

El mandatario provincial, también indicó que recibió la noticia sobre un nuevo proyecto que está trabajando Newmont y será anunciado próximamente.

“Esas son las cosas que realmente valen la pena, son parte de las buenas noticias que necesita nuestro país, que necesita nuestra provincia. Ahora, para que todo esto se dé, más allá de que hubo discusiones durante mucho tiempo, durante muchos meses y con un propósito en común: que le vaya bien a la actividad, que le vaya bien a la provincia, que generemos empleo genuino, que los trabajadores vivan en esta provincia. Es tan importante que los trabajadores vivan en esta provincia porque invierten su salario en las localidades de Santa Cruz. Activa el sector comercial, se empieza a mover de otra forma la economía más que nada en esta zona”, sostuvo Vidal y destacó que la minería “es muy importante, para que esto se dé, la sociedad primero lo permitió. El santacruceño tiene una mirada extractivista, que tenemos que honrar y lo hacemos con respeto, cumpliendo con las leyes vigentes, respetando el medio ambiente, preservando los pasivos, haciendo lo que realmente tenemos que hacer, cada uno desde su sector. Eso se llama compromiso”.

Vidal expresó que “ésta actividad es lo que se viene en la provincia, como actividad extractiva más fuerte para los próximos años. Nuevamente, para que eso suceda, todos tenemos que ser responsables. Las operadoras tienen que ser responsables. Los actores de la política tienen que ser responsables. Los gremios tienen que tener responsabilidad, los trabajadores deben cumplir con su función. Nada, absolutamente nada ilógico. Está todo escrito. Si hacemos eso, esta actividad seguramente va a tener un gran futuro en nuestra provincia”.

Además comentó, que actualmente la provincia de Santa Cruz le da al país el 48% de la exportación de de oro y plata “en un valor excepcional, como pocas veces visto. De hecho, las grandes reservas del mundo se van justamente al oro. Bueno, eso es una posibilidad para la provincia de Santa Cruz. Es una gran posibilidad para la provincia de Santa Cruz. A veces podemos ser o parecer un poco tediosos, insistir en lo mismo, volver, pero créanme que el que les habla es un trabajador y cree fielmente que se sale adelante con educación, con trabajo y producción y todos los que estamos acá somos parte de esas ideas y las tenemos que fortalecer día a día y es con responsabilidad nuevamente”.

En cuanto a la relación entre el gobierno y la operadora, el gobernador mencionó “ha mejorado muchísimo y eso también nos ha llevado a que podamos estar haciendo este anuncio que vale la pena. Ojalá que podamos hacer esto más seguido. Este es un paso muy importante, una de las inversiones seguramente más grandes de los últimos meses para la provincia de Santa Cruz es extraordinaria. Lo anunciaban hoy en algún medio nacional, así que toma relevamiento justamente porque es un momento clave para el país”.

Mano de obra santacruceña

Desde el gobierno provincial, el ministro Jaime Álvarez destacó que se trata de un proyecto estratégico que aportará ingresos a las arcas provinciales y que se suma a otras iniciativas de exploración que se desarrollan en el Macizo del Deseado.

“Tiene que ser con trabajadores santacruceños, con proveedores de insumo y prestadores de servicios santacruceños y desarrollarse lo antes posible. Poner en valor los minerales santacruceños significa no solamente trabajo y estabilidad para el flanco norte de la provincia de Santa Cruz, sino también para las arcas del estado provincial que terminan en forma directa o indirecta también en lo que es educación, salud, seguridad, infraestructura para toda la provincia.”

“No es la única actividad: hay varias empresas junior que están explorando. Hay empresas que están produciendo como Cerro Moro y Cerro Vanguardia que están ampliando también su horizonte para tener mayor producción y mayor cantidad de años de trabajo. Nuestro trabajo es promover que estas acciones se desarrollen, respetando las inversiones y garantizando el trabajo genuino”, afirmó.

Por su parte, el intendente de Perito Moreno, Matías Treppo, calificó la jornada como “un día histórico para la región” y agradeció la presencia de la empresa en cada instancia donde la comunidad lo necesita. “Hay que redoblar los esfuerzos para que lleguen más oportunidades e infraestructura. Este anuncio demuestra que el trabajo conjunto valió la pena”, señaló.

La ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci subrayó la importancia de que la inversión se traduzca en beneficios concretos para los santacruceños.

“Necesitamos que más personas de Santa Cruz trabajen en estos proyectos y que más proveedores locales formen parte. Aunque es una inversión a largo plazo, comienza en breve y debe ser un beneficio para todos. La minería nos va a dar un impulso para otras actividades productivas que son sustentables en el tiempo”, manifestó.

En tanto, el ministro de Trabajo Juan Mata, remarcó el rol del Estado en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos laborales. “Primero hay que cumplir para poder exigir. Vamos a trabajar para que no existan conflictos, porque si cada uno hace su parte, no tiene que haber problemas. Estamos atentos a todo lo que tiene que ver con el trabajo y celebramos esta inversión que viene a fortalecer el desarrollo productivo de la provincia”, indicó.

Sobre Cerro Negro Expansión 1

CNE1 es esencial para sostener el perfil de producción de Cerro Negro y se espera que permita incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028. Sin esta inversión, la producción y el empleo disminuirían en los próximos años. Con CNE1, la operación preserva los puestos de trabajo existentes y crea 270 nuevas posiciones durante la fase de ejecución, con un fuerte foco en maximizar el empleo local y la participación de empresas contratistas.

“Cerro Negro es un activo con un potencial geológico extraordinario, y nuestro compromiso es llevarlo a su máxima expresión con responsabilidad y visión de largo plazo. El reinicio de CNE1 marca una nueva etapa de expansión que nos permite extender la vida útil de la mina y sostener una operación más sólida. Lo haremos como siempre: poniendo la seguridad en el centro, con disciplina operativa, eficiencia y foco en el cumplimiento de nuestros compromisos de producción”, señaló Tito Cacho, Gerente General de Newmont Cerro Negro.

De esta manera, Newmont refuerza su compromiso de largo plazo con Santa Cruz y Argentina, subrayando su dedicación para ampliar el empleo local y a potenciar el rol de las empresas radicadas en Santa Cruz a lo largo de toda la cadena de valor de las obras.

“CNE1 es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades y talento local para ampliar las oportunidades y acompañar el futuro de las comunidades de Santa Cruz”, señaló Ma. Eugenia Sampalione directora país de Newmont. “Llevar adelante esta iniciativa de manera responsable requiere condiciones estables y predecibles, un diálogo constructivo y un compromiso compartido para desarrollar capacidades locales a lo largo del tiempo.”