Cerca del mediodía, el gobernador Claudio Vidal realizará anuncios junto a la empresa Newmont vinculados al presente y al futuro de la actividad. Las definiciones impactarán en la producción, el empleo y el fortalecimiento de proveedores locales, según anticiparon desde el Ejecutivo provincial.

La presencia del mandatario y su gabinete reafirma el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz a cada iniciativa que promueve la generación de empleo y la planificación sostenida de la producción minera. Desde la Provincia remarcan que la actividad constituye uno de los pilares del crecimiento económico santacruceño.

Vidal vinculó minería, empleo y desarrollo regional

En el marco de su agenda en la zona norte, Vidal encabezó también la inauguración del auditorio municipal “Edmundo Águila” en Perito Moreno. Allí sostuvo: “No hay éxito si no hay esfuerzo, y es más fácil alcanzarlo si trabajamos en equipo”.

El mandatario vinculó la obra pública y la producción con un modelo de desarrollo basado en la educación y el trabajo. En ese contexto, adelantó que concretará un “anuncio trascendental para el sector privado” que potenciará la inserción laboral en la región.

El intendente de Perito Moreno, Matías Treppo; el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal; y la ministra de Producción, Nadia Ricci.

La jornada en Perito Moreno incluyó además la confirmación de nuevas inversiones en infraestructura urbana y social. El Gobierno informó que destina más de $4.600 millones para fortalecer la infraestructura cultural, deportiva y habitacional de la localidad, con proyectos que abarcan desde el nuevo auditorio hasta la construcción de un polideportivo.

Infraestructura y producción como ejes de gestión

El Ejecutivo provincial impulsa un esquema que integra minería, obra pública y desarrollo productivo. En Perito Moreno, el plan contempla también partidas para la ampliación de la Oficina de Niñez, la construcción de nichos y mejoras en el Honorable Concejo Deliberante.

Vidal recorrió además sectores productivos locales, como el matadero municipal y proyectos lecheros que buscan reactivarse. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer la producción regional y sustituir el ingreso de productos foráneos por elaboración local.

“Entendemos claramente que la única forma de poder salir adelante es con esfuerzo”, afirmó el Gobernador ante vecinos y autoridades. Con su presencia en la mina Cerro Negro y los anuncios previstos junto a Newmont, el Gobierno de Santa Cruz refuerza su estrategia de articulación con el sector privado para sostener la actividad minera, ampliar el empleo y proyectar el crecimiento de la provincia más allá de 2035.