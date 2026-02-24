El Gobernador Claudio Vidal recorre la mina Cerro Negro: acompaña la presentación del plan de inversiones hasta 2035
El mandatario provincial participó en la exposición técnica que detalla la producción actual y las proyecciones de Newmont para extender la vida útil del yacimiento más allá de 2035. La actividad minera en Santa Cruz se consolida como eje del empleo y del crecimiento económico en la región.
El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se encuentra en las instalaciones de la mina Cerro Negro, donde acompaña la presentación del plan de inversiones que proyecta la continuidad operativa del yacimiento más allá del año 2035. La empresa Newmont expone un informe detallado sobre su actividad productiva, los proyectos en ejecución y las perspectivas de crecimiento para los próximos años.
Vidal asiste junto al intendente de Perito Moreno, Matías Treppo; el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el ministro de Trabajo, Juan Mata; y el diputado Cristian Martínez. La jornada marca una instancia clave para el fortalecimiento de la actividad minera y para el desarrollo económico de la región.
Presentación del plan de inversiones y proyección productiva
Durante la exposición, la compañía detalla los niveles actuales de producción en Cerro Negro y presenta el esquema de inversiones que apunta a sostener e incrementar la actividad en el mediano y largo plazo. El plan contempla la extensión de la vida útil del yacimiento más allá de 2035, lo que impacta de manera directa en la planificación productiva y en la estabilidad laboral.
Cerca del mediodía, el gobernador Claudio Vidal realizará anuncios junto a la empresa Newmont vinculados al presente y al futuro de la actividad. Las definiciones impactarán en la producción, el empleo y el fortalecimiento de proveedores locales, según anticiparon desde el Ejecutivo provincial.
La presencia del mandatario y su gabinete reafirma el acompañamiento del Gobierno de Santa Cruz a cada iniciativa que promueve la generación de empleo y la planificación sostenida de la producción minera. Desde la Provincia remarcan que la actividad constituye uno de los pilares del crecimiento económico santacruceño.
Vidal vinculó minería, empleo y desarrollo regional
En el marco de su agenda en la zona norte, Vidal encabezó también la inauguración del auditorio municipal “Edmundo Águila” en Perito Moreno. Allí sostuvo: “No hay éxito si no hay esfuerzo, y es más fácil alcanzarlo si trabajamos en equipo”.
El mandatario vinculó la obra pública y la producción con un modelo de desarrollo basado en la educación y el trabajo. En ese contexto, adelantó que concretará un “anuncio trascendental para el sector privado” que potenciará la inserción laboral en la región.
La jornada en Perito Moreno incluyó además la confirmación de nuevas inversiones en infraestructura urbana y social. El Gobierno informó que destina más de $4.600 millones para fortalecer la infraestructura cultural, deportiva y habitacional de la localidad, con proyectos que abarcan desde el nuevo auditorio hasta la construcción de un polideportivo.
Infraestructura y producción como ejes de gestión
El Ejecutivo provincial impulsa un esquema que integra minería, obra pública y desarrollo productivo. En Perito Moreno, el plan contempla también partidas para la ampliación de la Oficina de Niñez, la construcción de nichos y mejoras en el Honorable Concejo Deliberante.
Vidal recorrió además sectores productivos locales, como el matadero municipal y proyectos lecheros que buscan reactivarse. En ese marco, planteó la necesidad de fortalecer la producción regional y sustituir el ingreso de productos foráneos por elaboración local.
“Entendemos claramente que la única forma de poder salir adelante es con esfuerzo”, afirmó el Gobernador ante vecinos y autoridades. Con su presencia en la mina Cerro Negro y los anuncios previstos junto a Newmont, el Gobierno de Santa Cruz refuerza su estrategia de articulación con el sector privado para sostener la actividad minera, ampliar el empleo y proyectar el crecimiento de la provincia más allá de 2035.
