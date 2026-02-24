Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Newmont y el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz anunciaron una inversión estratégica para reanudar y ampliar Cerro Negro Expansión 1 (CNE1) en la mina Cerro Negro, una iniciativa clave que extenderá la vida útil de la operación más allá del año 2035 y reforzará el desarrollo productivo y económico de la provincia.

Esta iniciativa representa una inversión total de aproximadamente USD 800 millones durante los próximos seis años, activando más de 30 obras en superficie y en interior mina, generando un importante efecto multiplicador sobre la economía local.

“Esta inversión de 800 millones de dólares es una señal concreta de confianza en Santa Cruz. Extender la vida útil de Cerro Negro más allá de 2035 significa garantizar empleo, previsibilidad y planificación para nuestras comunidades. Como Estado, trabajamos para generar las condiciones que permitan sostener la actividad, cuidar el ambiente y fortalecer el desarrollo productivo a largo plazo”, destacó el Gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal.

CNE1 es esencial para sostener el perfil de producción de Cerro Negro y se espera que permita incrementar los niveles de producción anual a partir de 2028. Sin esta inversión, la producción y el empleo disminuirían en los próximos años. Con CNE1, la operación preserva los puestos de trabajo existentes y crea 270 nuevas posiciones durante la fase de ejecución, con un fuerte foco en maximizar el empleo local y la participación de empresas contratistas.

“Cerro Negro es un activo con un potencial geológico extraordinario, y nuestro compromiso es llevarlo a su máxima expresión con responsabilidad y visión de largo plazo. El reinicio de CNE1 marca una nueva etapa de expansión que nos permite extender la vida útil de la mina y sostener una operación más sólida. Lo haremos como siempre: poniendo la seguridad en el centro, con disciplina operativa, eficiencia y foco en el cumplimiento de nuestros compromisos de producción”, señaló Tito Cacho, Gerente General de Newmont Cerro Negro.

Newmont refuerza su compromiso de largo plazo con Santa Cruz y Argentina, subrayando su dedicación para ampliar el empleo local y a potenciar el rol de las empresas radicadas en Santa Cruz a lo largo de toda la cadena de valor de las obras.

“CNE1 es una inversión en infraestructura minera y también en las personas, en el desarrollo gradual de capacidades y talento local para ampliar las oportunidades y acompañar el futuro de las comunidades de Santa Cruz”, señaló Ma. Eugenia Sampalione directora país de Newmont. “Llevar adelante esta iniciativa de manera responsable requiere condiciones estables y predecibles, un diálogo constructivo y un compromiso compartido para desarrollar capacidades locales a lo largo del tiempo.”

Tanto Newmont como el Gobierno de Santa Cruz enfatizan la importancia de mantener la colaboración entre las autoridades públicas, el sector privado, los sindicatos y las instituciones educativas para asegurar que esta inversión se traduzca en crecimiento sostenible, desarrollo laboral y prosperidad de largo plazo para la provincia.

CNE1 se ejecutará bajo los permisos ambientales vigentes y de acuerdo con los estándares globales de Newmont, garantizando operaciones responsables y cuidado del ambiente, al tiempo que acompaña el desarrollo productivo de largo plazo de Santa Cruz.

Newmont

Newmont opera en Argentina el yacimiento Cerro Negro ubicado en el Macizo del Deseado en la Provincia de Santa Cruz. Con exportaciones promedio entre 400 y 600 millones de USD, es la principal empresa exportadora de oro del país. Emplea de manera directa más de 1400 personas y a más de 4800 de manera indirecta entre contratistas y cadena de valor.

Newmont es la empresa de oro líder en el mundo y un productor de cobre, plata, zinc y plomo. La cartera de activos, perspectivas y talento de clase mundial de la compañía está anclada en jurisdicciones mineras favorables en América del Norte, Latinoamérica y el Caribe, Australia, África y Papua New Guinea. Newmont es el único productor de oro que figura en el índice S&P 500 y es ampliamente reconocido por sus prácticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La compañía es líder de la industria en creación de valor, respaldada por sólidos estándares de seguridad, ejecución superior y competencia técnica. Newmont fue fundada en 1921 y ha sido comercializada en bolsa desde 1925.