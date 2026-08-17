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Las estafas virtuales comenzaron a incrementarse con la llegada de la pandemia de COVID-19, en 2020, y desde entonces se instalaron en la agenda delictiva. Durante los últimos meses, La Opinión Austral documentó y publicó en su sitio web una cantidad creciente de casos registrados en distintos puntos de la provincia de Santa Cruz.

Si bien estos delitos suelen tener como principales víctimas a los adultos mayores, las estafas no distinguen edades y pueden afectar a cualquier persona. El caso denunciado en Perito Moreno, por un monto superior a los 15 millones de pesos, vuelve a poner el foco sobre la vulnerabilidad de las billeteras virtuales y las maniobras realizadas a través de dispositivos electrónicos.

De acuerdo a lo que informaron fuentes de la Policía a este medio, a horas de la noche del domingo 16 de agosto, un hombre de 40 años denunció que fue víctima de una presunta estafa luego de descubrir que, durante el tiempo en que su celular presentó fallas, se solicitaron varios préstamos y se transfirió un total de $15.872.800 desde sus billeteras virtuales.

Comisaría de Perito Moreno.

El caso fue denunciado en las instalaciones de la Comisaría por parte de un residente de la mencionada ciudad y quedó bajo la intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, con asiento en la localidad de Las Heras.

De acuerdo con la denuncia, el teléfono de la víctima comenzó a prenderse y apagarse alrededor de las 9:20. En determinado momento, el dispositivo se apagó y, posteriormente, solicitó un reconocimiento facial para volver a encenderse.

Posteriormente, cerca de las 19:00, el celular se apagó nuevamente debido a que se quedó sin batería. El hombre colocó el equipo a cargar y, cuando logró encenderlo, descubrió lo que había pasado.

El ciudadano ingresó a sus billeteras virtuales y constató que se habían solicitado préstamos sin su consentimiento y que se habían realizado transferencias desde las plataformas Mercado Pago, BNA+ y Naranja X hacia su billetera virtual de Ualá.

Las operaciones realizadas

– El 15 de agosto, a las 16:47, se transfirieron $1.100.000 a una cuenta vinculada con la plataforma Claro Pay.

– El 16 de agosto, a las 11:22, se enviaron $1.731.400 a una cuenta asociada a Lemon Cash.

– Ese mismo día, a las 11:53, se transfirieron otros $1.731.400 hacia Fiwind Pay.

– A las 13:25, se realizó una transferencia por $3.000.000 con destino a Personal Pay.

– A las 14:21, se transfirieron $3.300.000 hacia la misma plataforma.

– Finalmente, a las 17:24, se concretó otra operación por $5.010.000, también con destino a Personal Pay.

El monto total de las transferencias ascendió a $15.872.800. Tras advertir los movimientos, el denunciante bloqueó sus billeteras virtuales y modificó las claves de acceso. La investigación quedó a cargo del juzgado interviniente.