El ex intendente de Perito Moreno y actual funcionario del Gobierno de Santa Cruz, Mauro Casarini, cuestionó con dureza al ex gobernador y actual diputado provincial Daniel Peralta, luego de sus críticas a la gestión de Claudio Vidal. El dirigente oficialista recordó los fuertes enfrentamientos que Peralta mantuvo durante su gobierno con el kirchnerismo y señaló sus posteriores acercamientos al mismo espacio político.

“Peralta siempre fue igual: primero critica, después negocia políticamente y termina defendiendo a los mismos que antes denunciaba. Debe tomar alguna pastilla para perder la memoria, porque habla como si los santacruceños no recordáramos su propia historia”, sostuvo Casarini.

El funcionario recordó que Peralta protagonizó durante su gestión uno de los períodos de mayor tensión política con el kirchnerismo. En aquel momento, el entonces gobernador denunció públicamente que desde el Gobierno nacional buscaban desestabilizarlo y apuntó directamente contra el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a quien acusaba de operar políticamente para desplazarlo de la Gobernación de Santa Cruz.

“Daniel decía que De Vido quería voltearlo. Decía que lo desestabilizaban, que operaban contra su Gobierno y que querían manejar Santa Cruz desde Buenos Aires. Hoy parece haber olvidado absolutamente todo”, afirmó Casarini.

También cuestionó el recorrido político de Peralta respecto de Cristina Fernández de Kirchner. El ex gobernador, que había formado parte del kirchnerismo, mantuvo posteriormente fuertes enfrentamientos con la entonces Presidenta y con dirigentes de ese espacio, entre ellos Máximo Kirchner y De Vido, a quienes responsabilizó en distintos momentos por las dificultades que atravesaba su administración.

YCRT y una banca después de la reconciliación

Casarini puso como ejemplo de ese cambio de posicionamiento el regreso de Peralta a la actividad política nacional durante el gobierno del Frente de Todos. En 2023, el ex mandatario santacruceño volvió a YCRT como interventor y posteriormente retomó un discurso de reivindicación hacia Cristina Kirchner.

“Pasó de decir que Cristina y De Vido prácticamente habían querido destruir su Gobierno a volver a defenderlos. Y no fue solamente un cambio discursivo. Volvió a YCRT y después también encontró un lugar en una lista electoral que le permitió regresar a la Cámara de Diputados”, señaló.

Para el ex intendente de Perito Moreno, se trata de una conducta que se repite a lo largo de la trayectoria política de Peralta.

“Cuando está afuera critica a todos. Cuando aparece un acuerdo o un espacio político, las críticas desaparecen. Después vuelve a defender a quienes hasta poco tiempo antes presentaba como responsables de todos sus males. Esa película con Peralta ya la vimos demasiadas veces”, afirmó.

Casarini sostuvo además que Peralta intenta construir un discurso alejado de su propia trayectoria.

“Daniel vive permanentemente en la tierra del algodón. Parece creer que cada declaración empieza una historia nueva y que nadie tiene memoria. Pero los santacruceños recuerdan perfectamente lo que decía cuando era gobernador, lo que decía de Cristina, lo que decía de De Vido y cómo después terminó nuevamente junto a ellos”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que Peralta tiene todo el derecho de cuestionar al actual Gobierno provincial, pero consideró que antes debería explicar sus propias contradicciones.

“Puede criticar todo lo que quiera. Lo que no puede hacer es pretender darnos clases de coherencia después de haber pasado años denunciando al kirchnerismo y terminar nuevamente abrazado a ellos cuando políticamente le resultó conveniente. Primero critica, después negocia y finalmente termina defendiendo. Con Daniel siempre fue igual”, concluyó Casarini.

El cruce de Peralta y Vidal

Los cuestionamientos de Casarini se produjeron luego del discurso que Peralta brindó durante el acto de recambio de autoridades del Partido Justicialista de Santa Cruz, realizado el sábado pasado en Río Gallegos. En esa oportunidad, el ex gobernador asumió como Congresal Nacional del PJ y lanzó fuertes críticas contra los gobiernos nacional y provincial.

Al referirse a la administración de Claudio Vidal, Peralta cuestionó la situación de la salud, la educación, la Justicia y los salarios, además de denunciar un supuesto “apriete” a municipios que no coinciden políticamente con el Gobierno provincial.

“Nosotros no somos golpistas. No te preocupes, nosotros vamos a trabajar para que el 10 de diciembre del 2027 entre por la puerta grande de la casa de gobierno un compañero del peronismo”, afirmó Peralta durante su discurso.

Las declaraciones generaron una rápida reacción del oficialismo provincial. Vidal salió al cruce del ex mandatario y vinculó sus críticas con dos decisiones de su administración: la designación de autoridades judiciales y la elección del representante de Santa Cruz en el directorio de YPF.

“Daniel es una persona que siempre vivió de la política y su único enojo es porque no le nombramos a la cuñada en un lugar en la Justicia, y porque no lo nombramos en el directorio de YPF”, afirmó el gobernador ante La Opinión Austral y otros medios presentes en el acto de puesta en marcha del nuevo equipo perforador de CGC en Tres Picos, en la zona norte de Santa Cruz.

En ese sentido, sostuvo que las declaraciones del exgobernador forman parte de una disputa política vinculada con decisiones adoptadas por su gestión. “De ahí en más lo que diga Daniel es parte del fracaso político de los últimos 30 años, y no me afecta la verdad”, manifestó.

El mandatario también cuestionó el posicionamiento de Peralta dentro del justicialismo y calificó sus actuales acciones contra el Ejecutivo provincial como “destituyentes”. A su vez, defendió el sistema de concursos implementado para la cobertura de cargos judiciales y sostuvo que su gestión busca modificar prácticas de la política santacruceña.

Tras las declaraciones del Gobernador, Peralta respondió mediante sus redes sociales y rechazó que sus cuestionamientos a la gestión provincial estuvieran vinculados con un supuesto pedido para que su cuñada fuera designada en la Justicia.

“Che gobernador, no dejás de sorprenderme”, comenzó el ex mandatario, quien aseguró que su familiar había rendido para acceder al cargo y cuestionó la decisión adoptada dentro de la terna correspondiente.

“Nunca te pedí por mi cuñada, y es potestad del gobernador poner o no al juez y de la terna, elegiste por el primero, en buena hora”. Alguien que “recién había ascendido a juez de Calafate, rindió para la Cámara, siguiendo la línea marcada por el Poder Ejecutivo, al cual obviamente una funcionaria proba y trabajadora y no cuestionada como es Adriana (Peralta), obviamente no hubiera aceptado, hubiera mantenido la independencia en el cargo”, expresó.

Respecto de YPF, Peralta también rechazó la acusación de Vidal y cuestionó el acuerdo alcanzado por la provincia para la salida de la petrolera.

“¿Qué estoy enojado por YPF?”, planteó, y afirmó que no habría aceptado ocupar el cargo en el directorio bajo las condiciones del acuerdo. En ese marco, anticipó que el contrato será objeto de seguimiento e investigación.

Finalmente, Peralta trasladó la discusión desde el plano personal hacia la gestión provincial y sostuvo que “los problemas” de Vidal no son con él, sino con la administración de Santa Cruz. “Los problemas tuyos son que no podés gobernar Santa Cruz”, afirmó el exgobernador, quien concluyó que la provincia atraviesa una situación cada vez más crítica.

En ese escenario, el enfrentamiento entre Peralta y Vidal sumó ahora un nuevo capítulo con la intervención de Casarini, quien eligió poner el foco en el historial político del ex mandatario y en sus cambios de posicionamiento frente al kirchnerismo.