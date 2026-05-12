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La tragedia que sacudió a Perito Moreno y dejó tres personas fallecidas tras una explosión en una vivienda continúa generando conmoción en toda Santa Cruz. Mientras la comunidad intenta asimilar el impacto de lo ocurrido y la investigación avanza para determinar las causas del hecho, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida, dolor y recuerdos hacia las víctimas.

De acuerdo al informe oficial difundido por el Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale”, al que tuvo acceso La Opinión Austral las víctimas fatales fueron identificadas como Franco Gómez, de 26 años; Jorge Valconte, de 30; y Gael Morales, un bebé de 2 meses.

La Casa donde se produjo la explosión quedó totalmente destruida. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Tanto Franco como Jorge, eran oriundos de Salta. La provincia del norte del país esta conmovida y de luto.

Desde allí, uno de los posteos que más repercusión generó en las últimas horas fue el de Florencia, prima de Franco Gómez, uno de los jóvenes fallecidos en el dramático episodio. Con palabras cargadas de angustia y una profunda sensibilidad, la joven relató señales previas que, según contó, hoy interpreta como una despedida anticipada de su familiar.

El posteo de Florencia, prima de una de las víctimas fatales.

“Hace 3 semanas seguidas me venía palpitando el ojo derecho, la semana pasada tocaron 3 veces la puerta de mi pieza, que lógicamente salí y no había nadie, quería ignorar que era alguien despidiéndose”, escribió con profundo dolor.

Florencia contó además que no era la primera vez que sentía ese tipo de señales antes de perder a un ser querido. En ese sentido, vinculó lo ocurrido con experiencias personales atravesadas por otras despedidas familiares que dejaron marcas imborrables.

“De esa manera siempre se despidieron de mi la gente que quiero y hoy ya no está. Nunca imaginé que se trataría de vos. Hoy nos duele enterarnos que te nos fuiste, duele saber que Dios decidió llevarte a su lado tan joven, y encima tan lejos de nosotros”, relató.

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Las palabras reflejan el desconcierto y la impotencia que dejó la tragedia, especialmente entre quienes conocían a Franco Gómez y a las demás víctimas. La explosión, ocurrida en un complejo habitacional, generó un fuerte operativo de emergencia por la gran cantidad de heridos que hoy continúan internados en distintos hospitales.

En el tramo final de su publicación, Florencia dejó una despedida íntima y profundamente emotiva para su primo, acompañada de palabras dirigidas también a la familia que hoy atraviesa uno de los momentos más difíciles.

“Dios te dé el descanso eterno mi Fran querido, y consuelo a nosotros como tú familia en especial a la gran madre que te dio. Te vamos a extrañar siempre primo de mi corazón. Descansa en paz y cuidá a tu bebé desde dónde estés”, finaliza el posteo de la joven.