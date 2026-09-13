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El incendio que se produjo este sábado en el sector de alojamiento de detenidos de la Comisaría de la localidad Perito Moreno dejó como saldo dos personas privadas de la libertad fallecidas. Las víctimas fueron identificadas como Oscar Emiliano Olivera y Javier Nicolás Pereyra, quienes se encontraban acusados de homicidio y robo calificado, respectivamente.

Como consecuencia del siniestro, otras personas debieron recibir asistencia médica. En total, fueron atendidos tres detenidos y siete efectivos policiales que participaron del operativo de emergencia que causó temor en la sociedad durante el fin de semana, ya que había rumores de internos que habían escapado tras el incendio.

Tapa del 13 de septiembre.

De acuerdo con la información preliminar, Olivera habría iniciado intencionalmente el fuego al prender un colchón y prendas de vestir dentro de la celda que compartía con Pereyra. El episodio se habría producido en el marco de un reclamo para ser trasladado a Las Heras. Según trascendió, no sería la primera vez que el hombre protagonizaba un episodio de estas características relacionado con su pedido de traslado.

Al momento del incendio, cinco detenidos se encontraban alojados en la dependencia. Dos de ellos murieron dentro del sector afectado, mientras que los otros tres fueron evacuados y trasladados al Hospital Distrital de Perito Moreno para recibir atención médica.

Entre los policías asistidos, uno presentó quemaduras leves y otros efectivos sufrieron cuadros vinculados con la inhalación de monóxido de carbono y humo, habían informado fuentes policiales.

Comisaría de Perito Moreno.

Actualización del estado de los asistidos

Durante la madrugada, algunos de los efectivos que se encontraban de guardia en la dependencia policial fueron trasladados preventivamente para recibir asistencia por inhalación de humo. Posteriormente, todos recibieron el alta médica, de acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral a través de fuentes policiales.

Además, el comisario mayor José Britos, director de la Direción General Regional Zona Norte confirmó a este medio que los otros tres detenidos que habían sido evacuados también fueron dados de alta y reubicados en otras dependencias de la zona, como medida preventiva.

Por otro lado, el director de la Regional confirmó que los daños materiales quedaron limitados al sector de calabozos de la Comisaría de Perito Moreno. Cabe destacar que en el momento del incendio no se registraron personas prófugas en la ciudad, pese a los rumores que causaron temor en los vecinos.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, viajó a Perito Moreno para interiorizarse sobre la situación y acompañar las diligencias correspondientes. La investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del incendio, establecer las responsabilidades que pudieran corresponder y reconstruir la secuencia ocurrida dentro del sector de alojamiento de detenidos.

Oscar Emiliano Olivera, uno de los dos fallecidos en el incendio de la comisaría, fue detenido por apuñalar a Patricio Velásquez en Las Heras. Tras el ataque, recibió asistencia médica. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL.

Quienes eran los detenidos fallecidos

Olivera se encontraba detenido desde fines del 2025 por el crimen de Patricio Velázquez en la localidad de Las Heras. Había sido reubicado en las instalaciones de la Comisaría de Perito Moreno, ya que previamente había sido alojado en una de las dependencias policiales que tienen en la ciudad lasherense.

El ataque se produjo en la intersección de Gobernador Gregores y Rivadavia, cerca de la plaza San Martín. Según la investigación, Olivera habría atacado a Velásquez con un cuchillo y le provocó varias heridas en el abdomen que posteriormente causaron su muerte.

Oscar Emiliano Olivera, el preso fallecido.

Tras la agresión, varios testigos aportaron características del atacante. Con esos datos, efectivos policiales lograron localizarlo y reducirlo. Olivera también presentaba heridas cortopunzantes, por lo que fue trasladado al hospital bajo custodia.

Luego quedó detenido e incomunicado por disposición del juzgado interviniente. En el mismo episodio también resultó herido el músico Germán Nahuelcura, quien sufrió una lesión en el cuello y recibió atención médica.

Olivera además registraba antecedentes por intento de usurpación de vivienda, resistencia a la autoridad y daños calificados.

Por otro lado, se conoció que Pereyra, el otro interno que perdió la vida en el incendio, era oriundo de Perito y se encontraba privado de su libertad por una causa de robo calificado.