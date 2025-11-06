Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sistema de salud del norte de Santa Cruz alcanzó un nuevo hito gracias a una donación clave. El Hospital Distrital de Perito Moreno incorporó una torre de endoscopía de alta definición, entregada por la minera Newmont Cerro Negro, convirtiéndose en el único centro médico de la región con este equipamiento y especialistas capacitados para su uso.

Tecnología médica de última generación para diagnósticos precisos

La torre de endoscopía HD-500 Marca Sonoscape, valuada en 68.880.000 pesos, incluye un carro especializado, un monitor médico LCD de 24”, una video procesadora HD 960p, fuente de luz LED, videogastroscopio, video-colonoscopio y una impresora a color para la generación de informes médicos.

Esta incorporación permitirá realizar estudios digestivos y gastrointestinales de alta precisión, mejorando la detección temprana de patologías y posibilitando diagnósticos más rápidos y certeros.

“La identificación temprana es clave para la recuperación y curación de los pacientes”, destacó el Dr. Héctor Tomalino, director del hospital, al presentar el nuevo equipamiento.

El impacto de la torre trasciende a Perito Moreno. Su utilización permitirá diagnosticar y tratar de forma oportuna enfermedades digestivas, cánceres, celiaquía, gastroenteritis y patologías crónicas, así como atender urgencias como hemorragias internas.

Esta donación se suma a la reciente puesta en marcha de la sala de esterilización, también equipada con tecnología provista por Newmont, que hoy brinda apoyo a los hospitales de Los Antiguos y Caleta Olivia.

Compromiso con el desarrollo y la salud pública

Sandro Sánchez, gerente de Relaciones Comunitarias de Newmont Cerro Negro, destacó la visión de la compañía: “Desde Newmont buscamos ser un aliado de la comunidad. Nuestras inversiones dejan de ser simples donaciones para convertirse en oportunidades que mejoran la vida de las personas y fortalecen el desarrollo regional”, afirmó.

En 2024, Newmont destinó 15,6 millones de dólares a proyectos comunitarios en Santa Cruz, entre ellos:

La conexión al Interconectado Nacional de Electricidad en Perito Moreno y Los Antiguos.

en Perito Moreno y Los Antiguos. La ampliación de redes de gas para más de 500 familias en barrios vulnerables.

para más de en barrios vulnerables. Una contribución de 1,8 millones de dólares al Fideicomiso Municipal de Perito Moreno , destinada a obras que impulsan la economía local e infraestructura social.

, destinada a obras que impulsan la economía local e infraestructura social. A través del Fideicomiso UNIRSE, canalizó USD 12,6 millones en proyectos de desarrollo regional.

En 2025, la empresa también invirtió USD 1,9 millones en el mantenimiento de la Ruta Provincial 39, mejorando la conectividad y seguridad vial del norte santacruceño.

Este tipo de acciones —como la donación de la torre de endoscopía— ponen de relieve cómo la minería puede integrarse al desarrollo territorial, no solo mediante empleo o infraestructura, sino también con mejoras concretas en servicios esenciales para la comunidad.

Para Perito Moreno y sus alrededores, el mensaje es claro: cuando una empresa decide invertir en salud pública, los beneficios trascienden su propia actividad. La clave estará en sostener este compromiso en el tiempo.