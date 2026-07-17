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La implementación de nuevas herramientas de gestión busca fortalecer la capacidad institucional del municipio, agilizar trámites, mejorar la transparencia y optimizar la administración de los recursos públicos. La iniciativa es el resultado de un trabajo articulado entre la Municipalidad de Perito Moreno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), MuniDigital y Newmont, compañía que acompañó el proceso desde su diseño y articulación junto a los distintos actores involucrados.

La transformación digital de los gobiernos locales se ha convertido en uno de los principales desafíos para mejorar la calidad de los servicios públicos y responder a las demandas de los ciudadanos. En ese contexto, la Municipalidad de Perito Moreno comenzó un proceso de modernización institucional orientado a fortalecer su capacidad de gestión, optimizar procesos internos y facilitar la relación entre el municipio y la comunidad.

La iniciativa contempla la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la administración municipal, pero sus impulsores destacan que el verdadero objetivo trasciende la digitalización. El desafío es avanzar hacia una gestión más eficiente, transparente y basada en información de calidad, que permita fortalecer la planificación, mejorar la toma de decisiones y acompañar el desarrollo futuro de la localidad.

El proyecto surgió a partir de distintos estudios y diagnósticos realizados en la comunidad que identificaron oportunidades de mejora vinculadas con la gestión de la información, la trazabilidad de procesos, la planificación institucional y la administración de los recursos públicos. Sobre la base de esos hallazgos, Newmont promovió instancias de articulación con organizaciones especializadas y organismos de desarrollo para acompañar al municipio en la búsqueda de soluciones concretas que permitieran fortalecer sus capacidades de gestión.

A partir de ese trabajo conjunto, se diseñó una propuesta orientada a abordar algunas de las brechas identificadas y transformarlas en oportunidades para construir una administración más moderna, con mejores herramientas para responder a las necesidades actuales y futuras de la comunidad.

La implementación permitirá optimizar procesos administrativos, mejorar el seguimiento de expedientes, fortalecer la gestión financiera y generar información más confiable para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, busca simplificar el acceso a trámites y servicios municipales, mejorando la experiencia de los vecinos y fortaleciendo la transparencia de la gestión pública.

Otro de los aspectos destacados es la posibilidad de fortalecer la gestión tributaria y administrativa del municipio. Una mejor organización de la información y de los procesos internos facilita el seguimiento de tasas e impuestos, contribuyendo a optimizar la administración de los recursos propios y a consolidar la sostenibilidad financiera de la gestión local.

La participación de Newmont en la iniciativa se enmarca en una visión de desarrollo comunitario que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales y a la construcción de condiciones que favorezcan el crecimiento sostenible de las comunidades. Más que una intervención puntual, el proyecto apunta a generar herramientas, conocimientos y capacidades que permanezcan en las instituciones y continúen generando valor para los vecinos en el largo plazo.

Sin embargo, quienes participan de la iniciativa coinciden en que su principal aporte no radica únicamente en la modernización de procesos, sino en las capacidades que quedarán instaladas en la comunidad. La posibilidad de contar con información de calidad, mejores mecanismos de planificación y herramientas de gestión más robustas representa un activo estratégico para afrontar los desafíos futuros y acompañar el crecimiento de Perito Moreno en el largo plazo.

Especialistas en desarrollo local sostienen que las comunidades más resilientes son aquellas que logran fortalecer sus instituciones y desarrollar capacidades propias para gestionar su futuro. En ese sentido, proyectos de esta naturaleza buscan generar condiciones que trasciendan las coyunturas económicas y dejen herramientas permanentes para mejorar la calidad de vida de los vecinos y potenciar las oportunidades de desarrollo.

La experiencia también pone de relieve el valor de la articulación entre distintos actores para impulsar transformaciones sostenibles. La Municipalidad de Perito Moreno lidera el proceso de implementación, mientras que organismos especializados, entidades de desarrollo y empresas como Newmont aportan capacidades técnicas, conocimiento y recursos para acompañar iniciativas orientadas a fortalecer las instituciones locales y generar mejores oportunidades para la comunidad.

Más allá de las herramientas implementadas, el principal legado del proyecto será el fortalecimiento institucional del municipio. Una administración más eficiente, con mejor acceso a información y mayores capacidades de planificación, no solo impacta en la calidad de los servicios públicos actuales, sino que contribuye a construir las bases para que Perito Moreno pueda gestionar su desarrollo futuro con mayores herramientas y autonomía.

Una visión que pone el foco no solamente en las necesidades del presente, sino también en las capacidades que quedarán instaladas para las próximas generaciones, demostrando cómo la colaboración entre el sector público, organismos especializados y el sector privado puede traducirse en beneficios concretos y sostenibles para toda la comunidad.