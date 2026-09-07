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Un incendio registrado en un contenedor de basura de chapa fue controlado durante la noche del domingo en Pasaje Bety Oyarzo, Perito Moreno, luego de la intervención de la División Cuartel 12° de Bomberos.

El operativo comenzó a las 22:50 y finalizó a las 23:25, tras el aviso de un vecino que alertó sobre la presencia de fuego en el recipiente.

La dotación desplegó una línea devanadera para sofocar las llamas y utilizó un bichero para remover el material acumulado y completar la extinción.

El foco ígneo quedó controlado sin personas lesionadas ni daños adicionales. Después de finalizar las tareas, los efectivos regresaron a la dependencia sin novedades.

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