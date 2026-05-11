La tragedia ocurrida en Perito Moreno durante la noche del domingo mantiene en vilo a toda Santa Cruz. Mientras continúan los trabajos de remoción de escombros y las pericias en la zona afectada por la explosión e incendio de una vivienda, la subsecretaria de Protección Civil y Catastro de la provincia, Sandra Gordillo, habló este lunes con LU12 AM680 y brindó detalles sobre el operativo desplegado y el estado de las personas heridas.

“Continúa trabajando Bomberos de Policía y los peritos en el lugar. Todavía siguen haciendo removimiento abajo y continúa prendido. Así que hasta que no se hagan los peritajes como corresponde, no vamos a tener un indicio de la magnitud y qué es lo que ocasionó esto”, expresó la funcionaria desde la localidad del noroeste santacruceño.

Gordillo explicó que desde el primer momento el Gobierno provincial puso a disposición todos los recursos necesarios para asistir a las familias afectadas por el siniestro. “El gobernador se puso a disposición del municipio para poder asistir a todas estas familias. Estuvo trabajando Salud, Desarrollo Social, Bomberos, Policía, Protección Civil provincial y municipal”, señaló.

Además, destacó que uno de los principales ejes del operativo es la contención emocional de los familiares y vecinos afectados. “También la contención de la familia, porque es lo esencial para poder contener esta tragedia. Hubo equipos de salud trabajando toda la noche”, indicó.

En relación al estado de salud de las personas heridas, la subsecretaria confirmó que algunas permanecen internadas en distintos hospitales de la provincia. “Las personas que están acá en Perito Moreno están en buena salud ya. En Las Heras se encuentran algunos y hay una señora está en estado crítico”, sostuvo.

De acuerdo al último parte médico emitido por el Hospital Zonal de Caleta Olivia, cuatro menores fueron derivados tras la explosión. Tres de ellos permanecen internados por quemaduras de distinta consideración, mientras que una adolescente de 12 años continúa en terapia intensiva pediátrica bajo asistencia médica.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en un complejo de departamentos de Perito Moreno y, de manera extraoficial, trascendió que una posible fuga de gas habría originado la explosión. El incendio posterior provocó daños estructurales en viviendas cercanas y el derrumbe parcial de construcciones.

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la muerte de un bebé de dos meses y dos personas adultas, además de múltiples heridos con quemaduras y traumatismos.

Gordillo remarcó que Protección Civil trabaja coordinando todos los recursos provinciales y realizando relevamientos en las viviendas afectadas. “No es solo la familia que perdió su vivienda fue afectada, sino también las casas alrededor. Hay familias damnificadas y seguimos trabajando junto a Bomberos y Policía”, explicó.

Asimismo, confirmó que los equipos provinciales permanecerán en la localidad mientras continúe la emergencia. “Apenas el gobernador dio aviso, trasladamos un equipo de operaciones a Perito Moreno y otro salió a las 3 de la mañana. Vamos a seguir trabajando acá”, concluyó.