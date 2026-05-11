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La explosión e incendio ocurridos el domingo por la noche en Perito Moreno dejaron tres personas fallecidas, más de diez heridos y varias viviendas afectadas en el barrio San Antonio de Padua. Mientras continúan las tareas periciales, comenzaron a conocerse las primeras hipótesis sobre el origen del siniestro.

Fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que si bien por ahora, oficialmente, no hay resultados de las pericias extraoficialmente habría sido la explosión del tubo de 45 de gas, porque no habría estado bien hecha la conexión interna.

En paralelo, información difundida tras el hecho sostuvo que una fuga de gas y el sobrecalentamiento de una garrafa habrían desencadenado la explosión y el posterior incendio.

Cómo ocurrió la explosión en Perito Moreno

El hecho ocurrió alrededor de las 21:45 del domingo 10 de mayo en una vivienda ubicada en el barrio San Antonio de Padua.

Según la información difundida por autoridades y equipos que trabajan en la zona, la explosión provocó un incendio que rápidamente se extendió sobre parte del complejo habitacional y afectó construcciones cercanas.

Minutos después del estallido, personal de Bomberos llegó al lugar para controlar las llamas y asistir a las personas atrapadas entre los escombros y el fuego.

Durante toda la madrugada trabajaron además efectivos de la Policía de Santa Cruz, Protección Civil, personal sanitario y equipos municipales.

Qué se sabe sobre la causa del incendio

Aunque las pericias oficiales continúan en marcha, distintas fuentes coincidieron en que el foco del siniestro habría estado relacionado con una instalación de gas.

Funcionarios del gabinete de Claudio Vidal en Perito Moreno ayudando a las víctimas. Pedro Prodrmos (Seguridad) Soledad Boggio (Secretaría General de Gobierno), Sandra Gordillo (Protección Civil).

Según trascendió, el sobrecalentamiento de una garrafa habría generado la explosión inicial dentro de la vivienda.

Además, fuentes consultadas por La Opinión Austral indicaron que también se investiga una posible falla en la conexión interna de un tubo de gas de 45 kilos.

Hasta el momento, las autoridades provinciales no difundieron conclusiones oficiales y señalaron que las tareas técnicas continúan en el lugar del hecho.

Quiénes fueron las víctimas fatales

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz confirmó este lunes la identidad de las tres personas fallecidas.

Las víctimas fueron:

Franco Gómez, de 26 años.

Jorge Valconte, de 30 años.

Gael Morales, un bebé de 2 meses.

La explosión dejó además personas heridas con quemaduras, traumatismos e inhalación de humo.

Cómo están los heridos internados

Tras la explosión, siete personas fueron trasladadas inicialmente al Hospital Distrital “Dr. Oscar H. Natale” de Perito Moreno.

Posteriormente, cinco pacientes fueron derivados a centros de mayor complejidad de la zona norte santacruceña.

En el Hospital Zonal de Caleta Olivia permanecen internados cuatro menores:

Rocío Castañares, de 8 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Sofía Castañares, de 12 años, con quemaduras AB en el 80% del cuerpo.

Mía Estrada, de 11 años, con quemaduras en el 80% del cuerpo.

Dylan Gómez, de 10 años, con diagnóstico de politraumatismo contuso cortante.

El Ministerio de Salud informó que dos menores permanecen en internación general por quemaduras, otro continúa internado por politraumatismos y una paciente permanece en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con evolución estable.

La ambulancia del Hospital de Perito Moreno en el Hospital de Las Heras que trasladó a Diana Estrada. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En tanto, Daiana Estrada, de 38 años, fue derivada al Hospital Distrital de Las Heras, donde permanece internada en terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

El último parte médico indicó que presenta quemaduras en el 35% del cuerpo y evolución clínica estable dentro de la complejidad del cuadro.

Pacientes dados de alta y personas asistidas

Son cuatro los niños de Perito Moreno derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia con quemaduras en sus cuerpos. FOTO: TAMARA MORENO / LA OPINIÓN AUSTRAL

El Hospital Distrital de Perito Moreno también confirmó que siete personas recibieron el alta médica luego de ser asistidas por disnea, inhalación de humo y traumatismos leves.

Los pacientes dados de alta son:

Francisco Schulz, de 20 años.

Carlos Ramos, de 29 años.

Ricardo Cañas, de 40 años.

Ignacio Martínez, de 39 años.

Cristian Gonzales, de 41 años.

Fabricio Flores, de 38 años.

Natalia Doroñuk, de 32 años.

Además, Soledad Gómez, de 30 años, continúa internada en Perito Moreno por traumatismos.

El Gobierno decretó duelo provincial

Tras la tragedia, el Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial mediante el Decreto N° 0490/26.

La medida fue firmada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, a cargo del despacho del Poder Ejecutivo, y refrendada por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

El decreto estableció que las banderas nacional y provincial permanezcan a media asta en todos los edificios públicos y dispuso el acompañamiento a familiares, vecinos y personas afectadas por el incendio.

Además, el Ejecutivo provincial invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias a adherir a la medida.

Continúan las tareas de evaluación y asistencia

Mientras avanzan las pericias para determinar las causas de la explosión, equipos técnicos y municipales continúan recorriendo el barrio San Antonio de Padua para evaluar daños estructurales en viviendas, servicios públicos y espacios afectados.

El Gobierno provincial mantiene además el operativo sanitario y social desplegado desde la madrugada del lunes para asistir a las familias damnificadas y acompañar a las personas internadas en Caleta Olivia y Las Heras.