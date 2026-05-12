Este martes, pasadas las 19:00, llegaron nuevamente a la localidad los cuerpos de Gael Morales, un bebé de apenas dos meses, y de los jóvenes Franco Gómez, de 26 años, y Jorge Valconte, de 30, quienes fallecieron como consecuencia de la explosión ocurrida en el inmueble. Los restos habían sido trasladados previamente a Caleta Olivia, donde se realizaron las autopsias correspondientes.

Según pudo saber La Opinión Austral, los cuerpos y la documentación fueron entregados a sus familiares, poco después de su llegada a la localidad.

Dos horas más tarde comenzó el velatorio de Gómez y Valconte en el SUM del Complejo Municipal. En paralelo, Gael fue despedido en la sala velatoria municipal y este miércoles, a las 10 de la mañana, se realizará el sepelio del pequeño.

En tanto, el velatorio de Franco Gómez y Jorge Valconte se extenderá hasta las 16 horas. Luego, serán llevados a Comodoro Rivadavia para abordar un vuelo nocturno rumbo a Salta, provincia de la que eran oriundos, tal como lo establece el protocolo previsto para este tipo de traslados.

Según pudo saber La Opinión Austral, Minera Santa Cruz se hará cargo del traslado hasta Comodoro Rivadavia y también cubrirá los pasajes de los padres que arribaron en las últimas horas a Perito Moreno. Posteriormente, el viaje hacia Salta será coordinado entre el Gobierno salteño, el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de Perito Moreno.