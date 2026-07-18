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Un nuevo episodio de violencia con armas de fuego volvió a encender las alarmas en Pico Truncado. Un hombre resultó herido este viernes al mediodía tras recibir un disparo en uno de sus hombros en un domicilio ubicado en la zona este de la ciudad, hecho que motivó un importante despliegue policial y el inicio de una investigación para esclarecer lo sucedido.

El episodio ocurrió alrededor de las 12:00 en una vivienda situada sobre la calle José Luis Pérez al 400, donde, por causas que aún son materia de investigación, se produjo una agresión con un arma de fuego.

Vecinos del sector alertaron sobre lo ocurrido y, pocos minutos después, efectivos policiales y personal sanitario acudieron al lugar para asistir a la víctima y asegurar la escena mientras comenzaban las primeras actuaciones.

El hombre herido fue trasladado de inmediato al Hospital Distrital de Pico Truncado, donde fue atendido por el equipo médico de guardia.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus hombros. Afortunadamente, el proyectil no comprometió órganos vitales, por lo que, tras recibir las primeras curaciones y ser sometido a los estudios correspondientes, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Un móvil policial afuera del hospital. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Mientras el personal de salud trabajaba en la atención del paciente, en el lugar del hecho comenzó una intensa labor investigativa.

Efectivos de la Comisaría Primera preservaron la escena para evitar la alteración de posibles elementos probatorios, mientras especialistas de la División Gabinete Criminalístico realizaron las pericias de rigor.

Los investigadores efectuaron relevamientos fotográficos, inspeccionaron el inmueble y buscaron indicios que permitan reconstruir la secuencia de los hechos, determinar desde dónde se efectuó el disparo y establecer la mecánica del ataque.

Con el correr de las horas comenzaron a circular distintas versiones sobre el posible origen del hecho, entre ellas la posibilidad de que estuviera relacionado con un conflicto previo entre personas involucradas.

Sin embargo, hasta el momento ninguna de esas hipótesis fue confirmada oficialmente por las autoridades judiciales ni por la Policía de Santa Cruz.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que todas las líneas permanecen abiertas y que será el resultado de las pericias, las declaraciones testimoniales y la recolección de evidencia lo que permitirá determinar el verdadero contexto en el que ocurrió la agresión.