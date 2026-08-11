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En tan solo 14 días, tres jubiladas fueron estafadas bajo la misma modalidad en la localidad de Pico Truncado. Los delincuentes se comunican haciéndose pasar por personal de un reconocido supermercado y ofrecen descuentos en futuras compras. Hasta el momento, una señora de 66 años perdió $1.308.000 y otra de 72 fue engañada por $590.000.

Recientemente se sumó un tercer caso relacionado a la misma modalidad de “beneficios y descuentos de La Anónima”. El lunes a las 17:20 horas, una mujer de 58 años radicó denuncia por estafa en las instalaciones de la Comisaría Primera, tras ser víctima de una maniobra engañosa perpetrada a través de redes sociales y llamadas telefónicas.

Según relató la damnificada, mientras navegaba por Facebook encontró una publicación que supuestamente pertenecía a “La Anónima”, ofreciendo un descuento del 50%. Con la intención de consultar sobre su estado de cuenta, llamó al número que aparecía en el aviso.

Fue atendida por un hombre que se identificó como “F.A.A., operador 23, asistente de La Anónima”, quien le explicó que existían beneficios especiales para jubilados y pensionados. La misma modalidad se usó con las otras dos jubiladas de la ciudad del Bridasaurio.

Incrementaron las estafas a personas jubiladas de Santa Cruz.

El estafador insistió

La mujer les manifestó a los uniformados que inicialmente no tenía interés en la propaganda, pero el hombre insistió diciendo que al menos podía ayudarla a despejar cualquier duda. Le pidió que descargara una aplicación cuya identidad no recuerda, y la fue guiando paso a paso.

En un momento le preguntó con qué sistema de pago realizaba habitualmente sus compras, ella respondió que utilizaba Mercado Pago, ante lo cual el estafador le dijo que debía contar con $50.000 de saldo disponible para que el sistema reconociera el descuento.

En ese instante, sin que ella operara ninguna transferencia, observó cómo se descontaba su dinero y la llamada se cortó de inmediato. Al revisar su cuenta comprobó que habían sido sustraídos $136.000 en una sola operación, que aparecen transferidos a nombre de “CARREFOUR“, con dirección de correo electrónico clientes@tarjetacarrefour.com.ar, sin nombre de persona física, CUIL ni DNI.

Una de las mujeres fue estafada por dos hombres que quedaron identificados.

Las otras dos estafas a jubiladas

Durante los últimos días de julio y los primeros de agosto, dos jubiladas de Pico Truncado denunciaron haber caído en estafas por supuestas promociones de un reconocido supermercado. Lo llamativo de los casos es que sucedieron dentro de una semana.

A fines de julio, a la señora de 66 le mandaron un mensaje desde un número desconocido y, quien le escribía, se identificó como personal del supermercado “La Anónima” y le ofreció supuestos beneficios y descuentos. Para acceder a ellos, le indicó que debía ingresar a un enlace web que le enviaron en ese mismo mensaje.

Cuando la anciana accedió al enlace, los estafadores lograron que realizara una transferencia de $210.000 a través de Mercado Pago y obtuvieron acceso también a su homebanking del Banco Nación, desde donde gestionaron un préstamo a su nombre y efectuaron dos transferencias por $899.000 y $199.000, ambas dirigidas a una cuenta CBU de una persona que se encuentra bajo investigación judicial.

Además, los estafadores se comunicaron nuevamente desde otro número, haciéndose pasar por personal del sector de devoluciones. Le dijeron que le reintegrarían el dinero perdido y le exigieron que apagara su celular, para evitar que recibiera alertas, mensajes o llamados que le permitieran darse cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo. Finalmente llegó el hijo, quien detectó que estaba siendo víctima de una estafa.

Por otro lado, a principios del corriente mes, la mujer de 72 años le detalló a los efectivos policiales que se comunicó con ella un hombre que se identificó como “M.L., operador 14″ del supermercado” y le dijo que tenía un pedido relacionado con la tarjeta de esa empresa. A continuación, le pidió datos personales e incluso una fotografía de su rostro, y la hizo ingresar a la aplicación de homebanking del Banco Nación y a la aplicación de Tarjeta Naranja, dándole instrucciones precisas.

De ese modo, el hombre la guio hasta la sección de préstamos y, sin que ella comprendiera el alcance de lo que hacía, la llevó a sacar préstamos por las sumas de $250.000 a través de Tarjeta Naranja y otro por $340.000 del Banco Nación, sumando un perjuicio total de $590.000 en moneda nacional.

Personal de la División de Investigaciones (DDI).

La investigación de los casos

Las tres causas quedaron radicadas ante el Juzgado de Instrucción N° 1 de la localidad de Pico Truncado, que ya se encuentra trabajando en otros dos casos ocurridos a fines de julio y principios del corriente mes. Son tres las mujeres que se vieron perjudicadas económicamente en los últimos 14 días. Se sospecha que fueron engañadas por un grupo delictivo que adoptó esa modalidad para apropiarse de dinero ajeno.

Una fuente policial consultada por La Opinión Austral dio a conocer que se está trabajando con los hechos. “Se está viendo el tema de las cuentas, los análisis, entre otras cosas”, informó. Al tiempo que adelantó que más adelante podría haber diligencias procesales ordenadas por la Justicia, ya que los responsables -al menos de la primera estafa- estarían identificados.