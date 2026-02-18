Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Distrigas S.A. avanza en la etapa final de la extensión de red de gas en Pico Truncado, una obra histórica que permitirá que más de 200 familias de los barrios Invernadero y Sección 8 accedan al servicio antes de la llegada del invierno. Desde la empresa estatal destacaron que se trata de un compromiso asumido por el Gobierno provincial para garantizar el suministro a vecinos que esperaban esta conexión desde hace decadas.

El presidente de Distrigas, Juan Carlos Berasaluce, brindó detalles sobre los trabajos que incluyeron tres cruces de ruta mediante la utilización de tunelera horizontal dirigida, una tecnología que permite ejecutar el tendido de cañerías de forma subterránea sin necesidad de zanjeo a cielo abierto.

Este sistema posibilita intervenciones más rápidas y seguras, además de reducir el impacto en la circulación vehicular y en el entorno urbano. La empresa adjudicataria de la obra cuenta con esta maquinaria especializada, que facilita la instalación de cañerías de 180 y 250 milímetros, fundamentales para reforzar el caudal y garantizar el suministro domiciliario.

Según explicó Berasaluce en diálogo con LU14 Radio Provincia, el martes finalizaron los cruces de ruta y actualmente se está realizando la prueba de hermeticidad de los caños, paso clave antes de la habilitación definitiva.

Si los ensayos resultan satisfactorios, a partir de la próxima semana las cañerías ya contarían con gas, iniciándose luego la etapa de anillado hacia los domicilios particulares de los vecinos de los barrios Invernadero y Sección 8.

“Esta es una obra instruida por el gobernador, quien nos dio la pauta de tener gas antes de que llegue el invierno, y eso es lo que estamos haciendo a través de las obras licitadas”, señaló el titular de Distrigas.

Un compromiso histórico con las familias

La extensión de red de gas en Pico Truncado representa una respuesta concreta a una demanda histórica. Más de 200 familias accederán finalmente al servicio, luego de más de dos décadas de espera.

“Es un compromiso que tenía la empresa y el Gobierno provincial de llevar gas a esas familias que hace más de 20 años estaban esperando el servicio. Las expectativas son muchas, la gente está ansiosa y contenta”, remarcó Berasaluce.

Además, el funcionario explicó que la planificación de nuevas obras depende de estudios técnicos y de las habilitaciones correspondientes por parte de distribuidoras y productoras, ya que el aumento en el consumo puede impactar en el caudal disponible. La oficina técnica de Distrigas evalúa estos factores antes de definir cada intervención.

En paralelo, la empresa avanza con trabajos por administración en otras localidades santacruceñas, como Los Antiguos, donde se iniciaron obras a principios de enero para ampliar el servicio.

Con estas acciones, el Gobierno provincial busca garantizar el acceso al gas natural en distintos puntos de Santa Cruz, priorizando a aquellas comunidades que durante años aguardaron la llegada de una infraestructura esencial para mejorar su calidad de vida.