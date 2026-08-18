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La delegación de la Escuela de Danza Tierra Mística de Pico Truncado consiguió una destacada actuación en el Certamen Nacional PYGA (Pequeños y Grandes Artistas), realizado en La Falda, Córdoba, donde representó a Santa Cruz y logró posicionarse entre los cinco mejores del país en sus respectivas categorías.

El principal resultado llegó de la mano de Luis Zerene Oyarzun, quien obtuvo el primer puesto en Malambo Menor. El joven bailarín se destacó entre los participantes de todo el país y consiguió uno de los reconocimientos más importantes para la delegación santacruceña.

Luis Zerene Oyarzun obtuvo el primer puesto en la categoría Malambo Menor.

La escuela truncadense también compitió en Pareja Categoría Menor, con Valentín Pérez Queupul y Joselin Quiroga, y en Conjunto Menor, integrado por Joselin Quiroga, Briana Pérez Queupul, Solcire Dorrego Queupul, Nicol Chaile y Aixa Echevarría.

Valentín Pérez Queupul y Joselin Quiroga participaron en Pareja Categoría Menor.

Los representantes de Pico Truncado llegaron a la instancia final de sus categorías y quedaron entre los cinco mejores del certamen nacional, luego de un proceso de preparación marcado por el esfuerzo, la dedicación y la pasión por las danzas folklóricas.

Joselin Quiroga, Briana Pérez Queupul, Solcire Dorrego Queupul, Nicol Chaile y Aixa Echevarría integraron el Conjunto Menor de la Escuela Tierra Mística.

La participación en La Falda también reflejó el acompañamiento de las familias y el trabajo sostenido de la institución para impulsar la formación artística de niños y jóvenes, además de contribuir al crecimiento de la danza folklórica en el norte de Santa Cruz.

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