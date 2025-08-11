Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El impacto por el crimen de Hugo Toledo Vargas, el jubilado petrolero hallado sin vida en una vivienda de Pico Truncado, a horas de la noche del viernes, aún se siente profundamente en la comunidad de Santa Cruz. El caso está en pleno proceso de investigación por parte del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil Nº 1, con la supervisión del juez Leonardo Cimini, la secretaria de instrucción Sayra D’archivio y de la Fiscalía N° 1, a cargo del fiscal Matías Parajón.

Tal como lo había adelantado La Opinión Austral, el caso se está manejando con “puro hermetismo” y el personal de la División de Investigaciones (DDI) está trabajando “a full” para tratar de dar con el paradero del (o los) responsable y detenerlo. Desde el sábado hasta este martes, uniformados de la DDI estuvieron llevando a cabo una serie de allanamientos en búsqueda del autor de la muerte y de otros elementos de prueba que puedan ser relevantes para la investigación.

Otro dato importante era que el cuerpo del jubilado había sido trasladado a Caleta Olivia, donde aguardaba ser sometido a una autopsia para determinar cómo falleció. Los resultados se dieron a conocer y, este medio, tuvo acceso exclusivo a la información. A través de fuentes judiciales, se conoció que Toledo Vargas perdió la vida por un traumatismo craneano grave por golpes con distintos elementos, es decir, murió a raíz de golpes que recibió en su domicilio de la calle Orkeke.

La escena del crimen en la que hallaron al jubilado, era sangrienta y grotesca. Toledo Vargas estaba atado de pies y manos en el comedor de su vivienda, y tenía claras señales de haber sufrido una muerte violenta. El personal de la Policía de Santa Cruz que acudió a la vivienda, luego de la advertencia de una persona cercana a la víctima, encontró precintos, profilácticos, manchas rojizas y un trozo de madera que se presume que fue utilizado como arma homicida.

Hugo Toledo Vargas era jubilado petrolero, hermano de Carlos, un abogado de Pico Truncado. En la foto, comiendo mariscos, su manjar favorito.

Pedido a la comunidad

La Opinión Austral, a través del diálogo con un vocero de la Justicia Provincial, se hizo eco de un pedido de suma importancia dirigido a la comunidad. Aquellos vecinos y vecinas que sepan algo sobre el crimen de Toledo Vargas o los responsables del hecho -dado a haber sido testigo de situaciones o enterarse de algún dato que pueda resultar importante para la investigación en curso- deberán comparecer ante el Juzgado, la Policía o la Fiscalía para hacerlo saber.

Finalmente, es necesario destacar que el personal de la DDI de Pico Truncado, que está a cargo del comisario Pedro Rearte, y que depende del Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Norte, se encuentra encabezando medidas de toda clase -ordenadas por el juez- para dar con la identificación del/os autor/es. Para la Justicia “es urgente” la identificación y detención del homicida del jubilado petrolero Hugo Toledo Vargas de la ciudad truncadense.