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Un episodio de alta tensión se vivió durante la noche del sábado en la ciudad de Pico Truncado, cuando un adolescente de 16 años fue reducido por personal policial luego de protagonizar una situación de amenazas con un arma de fuego en una vivienda del barrio ubicado sobre calle Mitre al 2000.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas se pudo saber que el hecho ocurrió alrededor de las 23:20, momento en el que el Centro Operativo de Despacho 911 recibió un llamado de emergencia solicitando presencia policial ante una situación que involucraba a un joven armado.

De inmediato, efectivos de la División Comisaría Primera se dirigieron hacia el lugar para verificar la denuncia. Al arribar al domicilio señalado, los uniformados se encontraron con una escena que obligó a actuar con rapidez y cautela: un adolescente se encontraba empuñando un arma de fuego.

Frente a esa situación, los policías activaron el protocolo correspondiente para casos de riesgo, impartiendo la voz de “Alto, Policía” y ordenándole al joven que arrojara el arma al suelo.

Durante algunos minutos el clima fue de máxima tensión, mientras los efectivos intentaban persuadir al menor para que desistiera de su actitud. Finalmente, el adolescente accedió a las órdenes y dejó el arma en el piso, lo que permitió que los uniformados avanzaran para reducirlo e inmovilizarlo sin que se registraran disparos ni personas lesionadas.

Tras controlar la situación, el joven fue trasladado a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. Según pudo saber este diario, el menor es conocido por la Policía por otros delitos cometidos en el último tiempo en la localidad.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, una mujer de 32 años, el adolescente se había presentado en su vivienda minutos antes del arribo policial y comenzó a amenazarla utilizando el arma de fuego que llevaba consigo.

Comisaría Primera de la localidad de Pico Truncado.

Según pudo saber este diario, mientras se desarrollaba el procedimiento, personal de la División Gabinete Criminalístico intervino en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Los especialistas procedieron al secuestro del arma utilizada en el hecho, un revólver calibre .22 largo de color negro que, según se constató, se encontraba cargado con seis cartuchos en su tambor.

El arma quedó bajo resguardo para las pericias balísticas y para ser incorporada a la causa judicial que se inició tras el episodio.

Una vez finalizadas las diligencias iniciales, el caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N°1 de Pico Truncado, desde donde se impartieron las directivas correspondientes teniendo en cuenta que el involucrado es menor de edad.

Por disposición judicial, el adolescente fue sometido a un examen médico de rutina y posteriormente entregado a sus progenitores, quienes quedaron a cargo de su cuidado mientras avanza el proceso judicial.

La causa fue caratulada como amenazas calificadas con arma de fuego, una figura que contempla la gravedad de utilizar un arma para intimidar a otra persona.