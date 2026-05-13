Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Perito Moreno atraviesa horas de profundo dolor tras la despedida de Gael Morales, el bebé de apenas dos meses que perdió la vida en la explosión ocurrida el pasado domingo por la noche en un complejo de departamentos de la localidad santacruceña.

A las 10:40 de este miércoles, el cortejo fúnebre partió desde la sala velatoria municipal por calle Colón rumbo al cementerio local. Familiares, vecinos y allegados acompañaron a los padres del pequeño en una escena marcada por la conmoción y el silencio.

El pequeño Gael Morales, tenía dos meses.

El padre de Gael cargó el pequeño cajón entre sus brazos hasta la unidad funeraria de traslado. Luego, junto a Marlene Morales, la madre del bebé, acompañó el féretro dentro de la camioneta de la funeraria, donde se los vio visiblemente quebrados por el dolor.

FOTOS: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL

En simultáneo, los restos de Jorge Valconte (30) y Franco Gómez (26), las otras dos víctimas fatales de la explosión, eran trasladados hacia el aeropuerto de Comodoro Rivadavia para ser enviados durante la noche a la provincia de Salta, de donde ambos eran oriundos.

Un último adiós marcado por el profundo dolor y la conmoción. FOTOS: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Una comunidad consternada por la tragedia

El corresponsal de La Opinión Austral, Jorge Bilbao, quien cubre desde hace días lo ocurrido en Perito Moreno, describió el clima de angustia que atraviesa la ciudad tras la tragedia.

“Es una localidad de unos 15 mil habitantes y toda la comunidad quedó totalmente consternada”, relató durante una entrevista radial con LU12 AM680. Según contó, vecinos y familiares permanecieron acompañando a las víctimas desde el momento del siniestro.

Además, señaló que uno de los momentos más dolorosos se vivió cuando los cuerpos regresaron desde Caleta Olivia, donde se realizaron las autopsias. Cerca de las 19:30 fueron entregados a sus familiares y posteriormente trasladados a los lugares de velatorio.

Jorge Valconte, una de las víctimas de la tragedia de Perito Moreno.

Durante la despedida de Jorge Valconte, Beatriz Mónica Guantay, madre del trabajador minero —quien viajó desde Salta hasta Santa Cruz junto a su marido Ernesto Rubén Valconte— se mostró profundamente afectada. “El solo hecho de ver a su hijo dentro de un cajón terminó destrozándola por el dolor”, relató el periodista.

Jorge Valconte es despedido por su madre, Beatriz Mónica Guantay, y su padre, Ernesto Rubén Valconte, quien la consuela, en el SUM del Complejo Municipal. FOTO: JORGE BILBAO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Compañeros de trabajo de las víctimas y numerosos vecinos se acercaron al velatorio con flores y coronas. Incluso antes de la llegada de los féretros ya había largas filas de personas esperando para despedirlos.

Qué se sabe sobre la explosión y los daños en Perito Moreno

Mientras continúa la investigación judicial, todavía no hay una confirmación oficial sobre las causas de la explosión. Según explicó el jefe de Bomberos de Santa Cruz, cada departamento contaba con cilindros de gas instalados en estructuras externas ubicadas en la parte trasera de las viviendas.

Los departamentos más afectados fueron el primero y el segundo del complejo habitacional. Testigos señalaron haber escuchado una única explosión de gran magnitud.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 13 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

De manera extraoficial, comenzó a circular en la comunidad que una de las hipótesis apunta a una posible acumulación de gas en la parte inferior de la construcción, que habría detonado al entrar en contacto con algún elemento de ignición. Sin embargo, las autoridades aclararon que los resultados oficiales de las pericias recién se conocerían entre el viernes y la próxima semana.

La investigación está bajo la órbita del juez Eduardo Quelin. Las pericias fueron enviadas a Río Gallegos, donde se realizará la redacción final de los informes técnicos antes de ser elevados a la Justicia.

En paralelo, continúan las tareas de reconstrucción y asistencia a las familias afectadas. Según el relevamiento realizado por organismos provinciales y municipales, habría al menos 30 inmuebles dañados por la onda expansiva y el incendio.

Algunas viviendas requieren reparaciones menores, como reposición de vidrios o placas de durlock, mientras que otras sufrieron pérdidas totales y deberán ser reconstruidas completamente.