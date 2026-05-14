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Un operativo de rutina realizado en la frontera sur del país terminó con la detención de un hombre oriundo de Pico Truncado que era intensamente buscado por la Justicia santacruceña en el marco de una causa por abuso sexual. El sospechoso fue interceptado por efectivos de Gendarmería Nacional cuando intentaba atravesar los controles internacionales en el paso fronterizo Integración Austral, ubicado sobre la Ruta Nacional 3.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el procedimiento ocurrió durante la tarde del martes 12 de mayo, alrededor de las 16:50 horas, y estuvo a cargo del personal dependiente del Escuadrón 69 “Santa Cruz”, específicamente de la Sección “Monte Aymond”, uno de los principales puntos de control fronterizo del extremo sur argentino.

Según informaron oficialmente fuentes vinculadas al operativo, el hombre, de 42 años, circulaba a bordo de una camioneta Hyundai Tucson con patente chilena cuando fue sometido a las verificaciones habituales de documentación e identidad que se realizan en el complejo fronterizo.

Fue en ese momento cuando el sistema de seguridad arrojó una alerta roja activa por “Solicitud de Captura”, confirmando que sobre el conductor pesaba un requerimiento judicial vigente emitido por la Justicia provincial de Santa Cruz.

De acuerdo a la información trascendida, el detenido se encuentra vinculado a un expediente tramitado ante el Juzgado Provincial de Instrucción y Penal Juvenil N°1 de Pico Truncado, bajo intervención de la Secretaría de Instrucción N°3, en una causa cuya carátula corresponde al delito de abuso sexual.

Tras confirmarse la vigencia del pedido de captura, los efectivos procedieron inmediatamente a la detención del sospechoso, quien quedó alojado en carácter de incomunicado mientras se aguardan nuevas directivas judiciales para avanzar con el traslado hacia la localidad de Pico Truncado.

La situación generó un fuerte movimiento en el puesto fronterizo, especialmente por tratarse de un operativo que involucró coordinación entre distintas áreas de seguridad y organismos judiciales provinciales.

Además de la intervención del juzgado truncadense, también tomó participación el Juzgado de Instrucción Provincial de turno en Río Gallegos, mientras que el procedimiento contó con apoyo operativo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Río Gallegos” de la fuerza de seguridad federal.

En paralelo, según pudo saber este diario, la camioneta Hyundai Tucson en la que se desplazaba el acusado quedó formalmente secuestrada y bajo custodia de las autoridades mientras continúa la investigación.

Aunque oficialmente no trascendieron detalles específicos sobre la causa judicial que originó el pedido de captura, fuentes cercanas al expediente señalaron que el hombre se encontraba prófugo y que existía preocupación ante una posible salida del territorio provincial o incluso del país.