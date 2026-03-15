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Un choque entre dos automóviles ocurrido durante la mañana del domingo en la ciudad de Pico Truncado terminó con el secuestro de ambos vehículos luego de que los conductores involucrados arrojaran resultado positivo en los controles de alcoholemia realizados por las autoridades.

Según pudo saber La Opinión Austral, el siniestro vial se registró alrededor de las 8 de la mañana en la intersección de la avenida Urquiza y la calle Viamonte, un sector transitado de la localidad donde habitualmente confluyen vehículos que circulan hacia distintos barrios.

Por motivos que aún se intentan establecer con precisión, en ese punto colisionaron un Fiat Siena y un Fiat Línea, ambos conducidos por hombres mayores de edad.

Tras el impacto, vecinos del sector alertaron a las autoridades y rápidamente se hizo presente en el lugar personal de la División Comisaría Primera de Policía, acompañado por inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal.

Los agentes iniciaron las actuaciones correspondientes para reconstruir lo sucedido y garantizar la seguridad en la zona, mientras los vehículos permanecían detenidos sobre la calzada.

Como parte del procedimiento habitual en este tipo de hechos, los conductores fueron sometidos al test de alcoholemia para determinar si habían ingerido alcohol antes de ponerse al volante.

El Siena quedó con daños en uno de sus laterales. FOTO: HD PICO TRUNCADO

Este diario pudo saber que los resultados confirmaron las sospechas: ambos conductores dieron positivo en el control, lo que constituye una infracción a las normas vigentes de seguridad vial.

Ante esta situación, los inspectores de Tránsito procedieron al secuestro de los dos rodados, en cumplimiento de la normativa que establece sanciones para quienes conducen bajo los efectos del alcohol.

Durante el procedimiento también se verificó la documentación obligatoria de los vehículos y de los conductores. En esa instancia, los agentes constataron que los rodados presentaban faltantes en la documentación exigida para circular, lo que reforzó la decisión de retenerlos.

Los automóviles quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se labraron las actas correspondientes por las infracciones detectadas.

Si bien el impacto generó daños materiales en ambos vehículos, afortunadamente el hecho no dejó personas con lesiones de gravedad, lo que evitó que la situación tuviera consecuencias mayores.