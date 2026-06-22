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Un importante operativo contra el narcotráfico se desarrolló en Pico Truncado y culminó con la detención de dos personas y el secuestro de aproximadamente cuatro kilos de marihuana, en el marco de una investigación encabezada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional.

La causa se inició a partir de tareas preventivas realizadas por la Sección Canes Antinarcóticos de Pico Truncado, cuyos controles sobre encomiendas permitieron detectar la presencia de estupefacientes ocultos dentro de un paquete de envío.

A partir de ese hallazgo, la Justicia Federal autorizó la aplicación de una técnica especial de investigación conocida como “Entrega Vigilada”, una herramienta utilizada en causas complejas para identificar a las personas involucradas en las maniobras de tráfico y reunir pruebas contundentes sobre la cadena de responsabilidades.

La entrega controlada

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, con la supervisión de las autoridades judiciales, los investigadores mantuvieron un seguimiento controlado del envío sospechoso hasta el momento en que una persona se presentó para retirarlo.

Fue allí cuando los efectivos de Gendarmería concretaron la primera detención, sorprendiendo al hombre en el preciso instante en que intentaba hacerse con la encomienda que contenía la droga. Sin embargo, el procedimiento no terminó allí. Mientras continuaban las tareas investigativas en el lugar, los gendarmes detectaron la presencia de un vehículo que estaría vinculado con la operación.

La observación y el análisis de los movimientos permitieron establecer la relación entre el rodado y la maniobra investigada. Como resultado, se procedió a identificar y detener a un segundo sospechoso que se encontraba en las inmediaciones y que, según los investigadores, también tendría participación en el traslado y recepción de la sustancia.

Lo secuestrado

Por disposición del Juzgado Federal de Garantías y de la Fiscalía Federal Descentralizada de Caleta Olivia, se avanzó posteriormente con la requisa del vehículo involucrado y el secuestro formal de la encomienda.

Durante el procedimiento se confirmó la presencia de aproximadamente cuatro kilos de marihuana, cantidad considerada significativa para este tipo de investigaciones debido a su potencial distribución en el mercado ilegal.

Además de la droga, los efectivos incautaron teléfonos celulares y diversa documentación que ahora será sometida a peritajes para determinar posibles vínculos con otras personas o eventuales organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Las evidencias recolectadas serán fundamentales para reconstruir el recorrido de la encomienda, identificar a quienes participaron en la operación y establecer el alcance real de la maniobra.

Los dos detenidos permanecen alojados en dependencias de la Sección Pico Truncado de Gendarmería Nacional, donde continúan a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones judiciales.