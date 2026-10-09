En febrero del año 2025 ocurrió un ataque con arma blanca afuera de un conocido supermercado de la localidad de Pico Truncado. Agustín Ibazeta (25) y Jeremías Gorrindo (22) mantuvieron una fuerte discusión, se enfrentaron y uno de ellos terminó con lesiones que lo llevaron a estar internado varios días en el hospital distrital.

El juicio por el hecho comenzó el miércoles 7 de octubre del corriente año y La Opinión Austral conoció que este viernes 9 se realizaron los alegatos del mismo. El procedimiento estuvo presidido por el juez camarista Mario Albarrán acompañado de los vocales Juan Pablo Olivera y Humberto Monelos; con el fiscal camarista Carlos Rearte al frente de la Fiscalía; y el abogado defensor Alberto Luciani.

El pedido de la defensa

El abogado habló con La Opinión Austral luego de los alegatos del juicio. La Fiscalía mantuvo la acusación contra Gorrindo por el ataque a Ibazeta en el estacionamiento de La Anónima. La defensa pidió la absolución por legítima defensa o, en su defecto, que se considere un exceso y afirmó que la prueba presentada durante el debate no acredita que Gorrindo haya tenido intención de matar.

“No hay elementos que corroboren el dolo”, sostuvo. Según el abogado, su defendido no fue a buscar a Ibazeta, sino que reaccionó ante una agresión previa. Para respaldar sus dichos el defensor compartió un vídeo de la cámara de seguridad del supermercado en el que se ve cómo fue el momento previo al ataque.

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El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2025 en la playa de estacionamiento de la sucursal ubicada en 20 de Noviembre y Roca. Gorrindo, que tenía 22 años y trabajaba como remisero, esperaba pasajeros dentro de su auto. De acuerdo con la versión de Luciani, Ibazeta —de 25 años y pareja de una expareja del acusado— se acercó, lo golpeó, dañó el vehículo y lo amenazó.

Luciani sostuvo que su cliente estaba sentado al volante con el cinturón de seguridad puesto cuando comenzó la agresión. Dijo que, una vez que pudo salir del auto, utilizó un arma blanca que llevaba consigo para defenderse de posibles robos o problemas durante su trabajo como remisero. “Solamente atinó a defenderse”, planteó.

Durante el episodio, Gorrindo apuñaló a Ibazeta cuatro veces en la espalda y luego se retiró. El joven fue trasladado al centro de salud de la ciudad truncadense, donde permaneció internado en terapia intensiva.

El abogado también afirmó que durante el juicio quedó acreditado que Ibazeta había amenazado previamente a Gorrindo. Estas afirmaciones corresponden a la postura de la defensa; la acusación fiscal se mantuvo y el tribunal deberá resolver la responsabilidad del imputado.

El lesionado fue asistido por personal policial y vecinos.

Cómo fue el hecho

Ibazeta llegaba de la mano de su novia, una mujer de 30 años llamada Gabriela Domínguez, hasta el comercio y tuvo un enfrentamiento verbal con Gorrindo, que resultó ser ex pareja de la mujer y estaba por irse del local. Según las primeras informaciones el hombre fue atacado y quedó tendido en el suelo con señales de una gran herida y un sangrado importante. De inmediato personal de seguridad del lugar asistió a la víctima y clientes llamaron a la Policía de Santa Cruz y la ambulancia.

El agresor se fugó a toda velocidad de la escena, en un rodado de color gris que es parte de una agencia de viajes de corta distancia de la localidad del Bridasaurio. Mientras tanto, el hombre herido, que fue apuñalado por la espalda, fue trasladado de manera urgente hasta las instalaciones del centro de salud, donde fue intervenido quirúrgicamente a horas de la madrugada del miércoles 19 y quedó internado en terapia, con un mes de recuperación.

Luego del ataque, la fuerza de seguridad desplegó un operativo para dar con el paradero del agresor. Gracias a una rápida investigación del personal de la División de Investigaciones (DDI), bajo la dirección del magistrado Cimini, de la sede judicial de Pico Truncado, se logró identificarlo y, durante la noche del mismo martes, se lo persuadió para que se entregara a la Justicia. La tarea fue encabezada por los comisario Alejandro Gutiérrez y Pedro Rearte, que son los jefes de la Comisaría Primera y la DDI.

Violento ataque en Pico Truncado: un joven fue apuñalado en el estacionamiento de un supermercado.

Finalmente, La Opinión Austral conoció que el allanamiento se hizo en una vivienda que se encuentra ubicada sobre la calle Saavedra al 942, donde los padres de Gorrindo le autorizaron a los efectivos policiales que ingresen adentro y saquen a su hijo para llevarlo aprehendido. En la vivienda secuestraron cuchillos que quedaron a disposición de la Justicia. Asimismo, personal de la seccional hizo la requisa en el vehículo involucrado, un Renault Clio.