A pocos días de terminar el mes de noviembre de 2025, la comunidad de Pico Truncado lamenta una nueva muerte sangrienta y violenta que ya tiene un detenido y está en plena investigación por parte de la Policía de Santa Cruz y la Justicia Provincial. Tal como lo había adelantado La Opinión Austral, se trató de una gresca callejera entre dos hombres que culminó con uno de ellos herido e internado en el Hospital Distrital, donde terminó falleciendo.

Eran cerca de las 23:30 horas cuando el Centro de Monitoreo informó al personal de la Comisaría Primera sobre un llamado que alertaba una pelea violenta que había resultado con un herido de gravedad y con el presunto autor dándose a la fuga. La situación tuvo lugar en la intersección de Moyano, entre Roca e Hipólito Yrigoyen, dónde se destacó la amplia presencia de testigos, entre ellos, familiares de la víctima.

Personal policial trabajando en el lugar del hecho. FOTO: POLICÍA DE SANTA CRUZ.

Ante la alteración de las personas, que indicaban que el culpable se iba caminando para escapar de la fuerza de seguridad, los uniformados demoraron a un sospechoso. Mientras tanto, la ambulancia del nosocomio procedía a realizar el traslado del lesionado, un hombre joven que, según el certificado médico, había sufrido tres heridas cortantes en la zona del tórax y la pelvis. El hombre murió en cuestión de minutos.

El personal policial de la División de Investigaciones (DDI) y del Gabinete Criminalístico realizó las diligencias de rigor, incluyendo relevamiento de cámaras, secuestro de un arma blanca hallada en el exterior y recolección de manchas hemáticas. Asimismo, se secuestraron las prendas del detenido y se le practicó una inspección corporal conforme lo ordenado por el magistrado interviniente.

Personal de la policía de la localidad de Pico Truncado.

Qué hay detrás del asesinato

Fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral informaron que la víctima fue identificada como Roberto Eduardo Buissen de 26 años, cuyo cuerpo fue trasladado a la localidad de Puerto Deseado para la realización de la autopsia correspondiente. En tanto, dieron a conocer que el detenido por el crimen es Ángel David Cabero (27), quedó alojado en la seccional primera y es hermano de un condenado por homicidio.

De acuerdo a la información recabada por este diario, el joven privado de su libertad es familiar de Jorge Cabero, el chico que fue sentenciado a 26 años de prisión por el crimen de Leonel Irigoyen en un juicio celebrado en agosto del año pasado en la Cámara Criminal de Caleta Olivia. La novia de Jorge, Dahiana Gutiérrez, recibió la pena de 12 años de prisión por el mismo hecho.

Dahiana Gutiérrez y Jorge Cabero durante la lectura. FOTO: TAMARA CHAILE/LA OPINIÓN ZONA NORTE

En relación al móvil del crimen de Buissen, fuentes oficiales indagadas dijeron se está investigando el motivo de la discusión inicial entre víctima y presunto autor del crimen, quienes se encontraban bajo los efectos de bebidas alcohólicas en el momento. “De acuerdo a lo que indicaron los testigos, la víctima le reclamada al otro el robo de un televisor a su madre, por lo se habría desatado la pelea y posterior agresión”, informaron.

Asimismo, otras fuentes contactadas por este medio reforzaron que “se pelearon y el otro lo apuñaló en la vía pública, se investiga a través de cámaras cómo fue todo y cuál habría sido el motivo de la disputa, no está del todo claro“. Varios testigos serán citados para declarar ante las autoridades del Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Pico Truncado, que se encuentra a cargo del juez Leonardo Cimini.

Hugo Toledo Vargas, la primera víctima de homicidio en Pico Truncado.

Finalmente, cabe destacar que la Justicia y Policía se encuentra trabajando en la investigación por el homicidio de Buissen, quien resultó siendo la segunda víctima de una muerte violenta en la localidad de Pico Truncado. Es necesario recordarle al lector que el primer asesinato ocurrió a principios de agosto del corriente año: se trata de Hugo Toledo Vargas, un jubilado petrolero de 70 años que fue hallado maniatado en su casa.