Your browser doesn’t support HTML5 audio
Tras su paso por Las Heras, donde presidió una misa multitudinaria de sanación y oración por los enfermos, Domínguez llegará ahora a Pico Truncado para celebrar una nueva misa de oración por los enfermos y afligidos. La cita será el jueves 30 de octubre a las 19 horas en la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en Hipólito Yrigoyen 835.
Bajo la cita del profeta Isaías (41:10) —“No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa”—, la celebración buscará renovar la fe de los creyentes a través de la oración, la imposición de manos y los gestos de sanación interior.
El padre Domínguez, conocido por su ministerio cercano y su palabra esperanzadora, convoca a la comunidad truncadense a participar de una jornada de sanación del cuerpo y del espíritu, en un clima de oración comunitaria, canto y encuentro con el Espíritu Santo.
Una gira de fe por el norte santacruceño
El sacerdote viene recorriendo distintas localidades del Decanato Norte, compartiendo misas carismáticas, encuentros de oración y espacios de acompañamiento espiritual. Su mensaje, centrado en la renovación del corazón y la esperanza, ha convocado a cientos de fieles en cada lugar.
“Estas misas son un abrazo de fe para quienes atraviesan enfermedades o situaciones de angustia. La sanación no siempre es física: muchas veces el Espíritu comienza obrando desde adentro”, expresó Domínguez en una de sus últimas homilías.
Un llamado a la comunidad
El encuentro en Pico Truncado contará con la participación del Grupo de Oración de la Renovación Carismática Católica “María Rosa Mística”, que acompaña con cantos, testimonios y oración comunitaria.
La misa forma parte del camino jubilar de la diócesis bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, y se espera la presencia de fieles de distintas comunidades del norte provincial.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
El sacerdote carismático vuelve al lugar donde descubrió su vocación, para celebrar una misa orando por los enfermos.
Padre Raúl Domínguez celebra sus dos primeras misas en Caleta Olivia
Padre Raúl Domínguez en su despedida: “Es un carisma estar cerca del que sufre”
Padre Raúl Domínguez deja la parroquia San José Obrero: “Estoy agradecido a todos en Río Gallegos”
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario