Tras su paso por Las Heras, donde presidió una misa multitudinaria de sanación y oración por los enfermos, Domínguez llegará ahora a Pico Truncado para celebrar una nueva misa de oración por los enfermos y afligidos. La cita será el jueves 30 de octubre a las 19 horas en la Parroquia Sagrada Familia, ubicada en Hipólito Yrigoyen 835.

Bajo la cita del profeta Isaías (41:10) —“No temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa”—, la celebración buscará renovar la fe de los creyentes a través de la oración, la imposición de manos y los gestos de sanación interior.

El padre Domínguez, conocido por su ministerio cercano y su palabra esperanzadora, convoca a la comunidad truncadense a participar de una jornada de sanación del cuerpo y del espíritu, en un clima de oración comunitaria, canto y encuentro con el Espíritu Santo.

Una gira de fe por el norte santacruceño

El sacerdote viene recorriendo distintas localidades del Decanato Norte, compartiendo misas carismáticas, encuentros de oración y espacios de acompañamiento espiritual. Su mensaje, centrado en la renovación del corazón y la esperanza, ha convocado a cientos de fieles en cada lugar.

“Estas misas son un abrazo de fe para quienes atraviesan enfermedades o situaciones de angustia. La sanación no siempre es física: muchas veces el Espíritu comienza obrando desde adentro”, expresó Domínguez en una de sus últimas homilías.

Parroquia Sagrada Familia (Hipólito Yrigoyen 835, Pico Truncado)

Un llamado a la comunidad

El encuentro en Pico Truncado contará con la participación del Grupo de Oración de la Renovación Carismática Católica “María Rosa Mística”, que acompaña con cantos, testimonios y oración comunitaria.

La misa forma parte del camino jubilar de la diócesis bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, y se espera la presencia de fieles de distintas comunidades del norte provincial.

