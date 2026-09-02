Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los engaños y estafas por internet siguen creciendo en Santa Cruz y esta vez le tocó a un vecino jubilado de 70 años de la localidad de Pico Truncado. El hombre sufrió el vaciamiento de su cuenta del banco tras caer en una trampa que empezó en las redes sociales. En total, los estafadores se llevaron 7,7 millones de pesos de sus ahorros.

Estos hechos en su gran mayoría se cometen contra personas de la tercera edad. La recomendación principal es desconfiar: tanto de ser contactados por parte de personas desconocidas, como de ofertas, beneficios y oportunidades que resulten imperdibles.

La pesadilla de este vecino comenzó el pasado 9 de julio. Mientras navegaba por Facebook, vio una publicidad de inversiones que le llamó la atención. Al poco tiempo, una mujer que se presentó como N.D. lo contactó a través de la aplicación WhatsApp.

Se hicieron varias transferencias por montos elevados.

Esta mujer le dijo que trabajaba para “Aventador Consultancy Limited”, una supuesta empresa de inversiones de Inglaterra. Sin embargo, la primera alarma que el hombre pasó por alto fue el número desde donde le escribían: empezaba con +34, que es el código telefónico de España.

Con la excusa de abrirle una cuenta para invertir y ganar dinero rápido, la supuesta asesora convenció al jubilado para que le mandara fotos de su documento (DNI) de los dos lados. Lamentablemente, con esas fotos los estafadores consiguieron los datos necesarios para meterse en su banco.

La sorpresa al ir a cobrar

El vecino no sospechó nada durante varias semanas. Siguió con su rutina de siempre hasta el viernes 28 de agosto, cuando fue a la sucursal del Banco Nación con la intención de cobrar su jubilación. Fue en ese momento cuando se enteró de la peor noticia: su cuenta estaba prácticamente vacía.

Cuando el jubilado pidió explicaciones en el banco, le confirmaron lo que había pasado. El 18 de agosto, alguien había pedido un préstamo rápido a su nombre por 7 millones de pesos. Y por si fuera poco, dos días después, el 20 de agosto, los delincuentes también pidieron un adelanto de sueldo por otros 700 mil pesos.

Incrementaron las estafas a personas jubiladas de Santa Cruz.

Se hicieron varias transferencias

Una vez que el banco depositó esa plata en la cuenta de la víctima, los ladrones no perdieron el tiempo y la sacaron de inmediato. El sistema registró un total de ocho transferencias seguidas.

Hicieron siete transferencias de 1 millón de pesos cada una y una última de 700 mil pesos. Toda esa plata fue enviada a una cuenta del Banco Galicia que pertenece a una mujer registrada en la denuncia como M.C.G.

La investigación

La justicia santacruceña y la policía ya están trabajando para intentar averiguar quiénes están detrás de esta estafa. Los investigadores están buscando el rastro digital de la plata y analizando las cuentas de banco, ya que se sabe que la mujer que recibió la plata tiene registros comerciales relacionados con una empresa en la Ciudad de Buenos Aires.

De todas formas, los investigadores aclaran que esto no significa que ella sea la culpable directa de la estafa. Muchas veces, los ladrones usan cuentas de personas inocentes (lo que se conoce como “cuentas prestadas” o robo de identidad) para despistar a la policía.

Por otra parte, se descubrió que la empresa que ofrecía las inversiones por Facebook, “Aventador Consultancy Limited”, ya tenía denuncias anteriores en internet por engañar a la gente con falsos negocios digitales.

Los abuelos son el blanco de los engaños.

Para evitar caer en estafas

Este indignante caso es un llamado de atención para toda la comunidad. Es primordial que familiares de jubilados presten atención, dado a que son las principales víctimas de estos delitos. Desde la policía provincial y los bancos siempre recuerdan algunos consejos básicos para no caer en estas trampas:

Nunca mandes fotos de tu documento (DNI) a desconocidos por WhatsApp ni redes sociales.

a desconocidos por WhatsApp ni redes sociales. Ningún banco te va a pedir claves de seguridad ni fotos de tus tarjetas por mensaje.

de tus tarjetas por mensaje. Si una propuesta en internet te promete ganar mucha plata de forma fácil y rápida, desconfiá siempre .

. Si tenés dudas sobre un trámite, cortá la llamada y andá personalmente a hablar con tu banco o con la policía de tu barrio.