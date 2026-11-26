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Una mujer adulta mayor de la localidad de Pico Truncado fue estafada por casi 5 millones de pesos tras recibir una llamada de personas que se hicieron pasar por operadores del supermercado La Anónima. El caso no es aislado y hay alerta en la zona norte de Santa Cruz.

Según la denuncia de a señora, cerca de las 17 en las instalaciones de la Comisaría Segunda, recibió llamados de dos números telefónicos. Quienes se comunicaron se presentaron como representantes de la empresa y, mediante un engaño, efectuaron seis transferencias desde su cuenta del Banco Nación.

Los abuelos son el blanco de los engaños.

Los movimientos fueron por $998.000, $997.000, otros $998.000 y $997.000, además de dos transferencias por $296.000 y $118.000. De acuerdo con la información que conoció La Opinión Austral, el dinero fue enviado a cuentas bancarias registradas a nombre de tres personas.

La mujer manifestó a las autoridades sentirse perjudicada económicamente. La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.

Engaños a jubilados y cómo evitarlos

En los últimos meses hubo un marcado incremento en estafas dirigidas a adultos mayores y jubilados de localidades de la zona norte de la provincia. Los delincuentes se comunican con las personas y se hacen pasar por empleados de la cadena de supermercados de la Patagonia.

Ante estos casos cometidos contra la porción de la población que resulta ser más débil, es necesario tener en cuenta recomendaciones para aconsejarles y lograr evitar que sean víctimas de estos engaños.

Para prevenirlos, familiares y personas de confianza pueden conversar con los adultos mayores sobre estas modalidades y acordar una regla sencilla: no compartir claves, códigos de verificación, números de tarjeta ni datos de acceso, ni realizar transferencias por indicación de alguien que llamó o escribió.

Las estafas suelen realizarse a través de mensajes o llamadas.

Ante un llamado sospechoso, lo más seguro es cortar la comunicación y verificar el pedido por otro medio. Si quien llama dice ser un familiar, conviene comunicarse con esa persona al número que ya se tiene agendado, no al que proporciona el desconocido.

Si se presenta como representante de una empresa o entidad, hay que buscar sus canales oficiales y consultar directamente. Es necesario aconsejarles que no deben abrir enlaces ni instalar aplicaciones, ni permitirle acceder al celular o a la computadora.

También es útil configurar alertas de movimientos y límites para las transferencias. Si ya se compartieron datos o se hizo una operación, hay que contactar de inmediato al banco o a la billetera virtual ara bloquear accesos y desconocer movimientos, y realizar la denuncia.