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La tranquilidad de la tarde del martes en el centro de Pico Truncado se vio abruptamente interrumpida por un violento episodio que dejó a un joven herido de bala y abrió una investigación judicial para dar con el autor del ataque. El hecho ocurrió en una de las zonas más transitadas de la ciudad, a escasos metros de la Plaza San Martín, donde una reunión previamente acordada derivó en un presunto intento de robo que terminó con un disparo.

La víctima, identificada por su apellido Rojas, de 26 años, denunció que había pactado un encuentro con un hombre conocido como “Elías“. Si bien no trascendieron oficialmente los motivos de la reunión, ambos se encontraron alrededor de las 16:30 sobre la calle 9 de Julio al 300, entre Roca y Sarmiento.

De acuerdo con el relato brindado por el propio joven, una vez iniciado el encuentro la situación cambió de manera repentina. El sujeto habría intentado apoderarse de su teléfono celular y de una suma de dinero en efectivo. Ante la resistencia de la víctima, el agresor extrajo un arma de fuego que, según las primeras versiones, sería de calibre .22.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por el portal de noticias local HD Pico Truncado, en cuestión de segundos, la discusión escaló hasta convertirse en un ataque armado. El agresor apuntó directamente hacia el cuerpo del joven y efectuó un disparo. Rojas intentó esquivar el proyectil, pero no logró evitar el impacto y recibió una herida en la pierna izquierda, a la altura del cuádriceps.

Tras efectuar el disparo, el atacante escapó rápidamente del lugar antes de la llegada de la Policía. Mientras tanto, la víctima quedó tendida sobre la vía pública y fue asistida por personas que transitaban por el sector, quienes actuaron con rapidez para trasladarlo hasta el Hospital Distrital de Pico Truncado.

En el centro de salud, el personal médico constató que presentaba una herida de arma de fuego en uno de sus miembros inferiores. Afortunadamente, las lesiones no comprometían órganos vitales y el joven pudo prestar declaración testimonial una vez estabilizado.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la postura adoptada por el herido. Según trascendió, Rojas manifestó no tener intención de impulsar una acción penal por las lesiones sufridas y, además, se habría negado a brindar mayores precisiones sobre las circunstancias del encuentro y la identidad del agresor más allá del apodo con el que lo conocía.

Sin embargo, esa decisión no impidió la intervención de la Justicia. Debido a la gravedad del hecho, la causa continúa bajo investigación y quedó en manos del Juzgado de Instrucción N° 1, que dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.

En el lugar trabajó personal de la División Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes para levantar evidencias balísticas y documentar la escena del ataque. Paralelamente, efectivos de la División de Investigaciones (DDI) comenzaron el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en el sector céntrico con el objetivo de reconstruir los movimientos del sospechoso antes y después del hecho.

Los registros de videovigilancia, sumados a los testimonios que puedan aportar vecinos y comerciantes de la zona, serán piezas clave para determinar la secuencia del ataque y establecer el recorrido utilizado por el agresor durante la fuga.