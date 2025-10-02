Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se realizó la apertura de sobres para una nueva obra de gas en el barrio Invernaderos de Pico Truncado. En ese marco, el presidente de Distrigas S.A., Marcelo De la Torre, destacó la coordinación entre el Gobierno Provincial, el Municipio y la empresa, subrayando el impacto que la llegada del servicio tendrá en la calidad de vida de los vecinos. “Hay que resaltar que todo esto es posible por la decisión política del gobernador Claudio Vidal“, dijo a La Opinión Austral y agregó: “Después de 30 años, el gas natural se hace realidad en Pico Truncado“.

En un video difundido por el Gobierno de Santa Cruz, De la Torre enfatizó: “En primer lugar agradecerle al señor gobernador, que fue quien tomó la iniciativa y destinó todos los recursos necesarios para llevar adelante estas obras. También al intendente Pablo Anabalón, que desde el primer momento que asumimos la gestión fue a pedir por los vecinos”.

El intendente Pablo Anabalón junto al presidente de Distrigas S.A., Marcelo De la Torre.

Además, reconoció el compromiso del personal de Distrigas, tanto de los sectores técnicos como administrativos: “Sin ellos esto no sería posible. Intervienen todos los sectores en este proceso licitatorio y sobre todo la gente de la sucursal local que después tiene el compromiso de llevar adelante la extensión de redes”. Hizo especial mención al Jefe de Gabinete de Ministros, Daniel Álvarez, presidente del Fondo UNIRSE, “que es quien brinda los fondos para concretar todo este plan de obras”.

“Recién compartíamos con un vecino que hace 24 años vive calefaccionándose con carbón, leña o pellets. Le venimos a transformar la realidad de su día a día. Hay familias que hace más de 30 años esperan contar con gas natural. Para muchos puede ser algo habitual, pero para ellos es un cambio significativo en su calidad de vida”, manifestó.

Por último, resaltó: “Con la mayoría de los municipios venimos trabajando de manera mancomunada. Al intendente Pablo ya lo conocía de antes de la gestión, y es fácil trabajar cuando uno es conocido o amigo. Venimos trabajando de manera conjunta y ya tenemos previsto que la obra se haga entre el Municipio y Distrigas, para llegar más rápido a los vecinos, como nos pide el gobernador: que cada santacruceño pueda acceder al gas natural lo antes posible”.

La apertura de sobres dejó un único oferente en las dos licitaciones.

Asimismo, en declaraciones a La Opinión Austral, De la Torre precisó: “El 11 de julio, el día del aniversario de Pico Truncado, Claudio Vidal se comprometió con los vecinos a darle una solución a la zona de Invernaderos, que hace más de 30 años se adjudicaron esos terrenos y hasta la fecha ningún gobierno les proporcionó servicio de gas ni de agua”.

En ese sentido, sostuvo: “Por eso el gobernador se comprometió en esta primera etapa a avanzar de manera decidida con lo que es el gas. Y este 2 de octubre abrimos dos licitaciones: una que es para el barrio Invernaderos, que es una zona de más o menos 150 familias“.

Y añadió: “Es una red de 250 milímetros de espesor de caño; y la otra es un refuerzo en la zona sur de Pico Truncado, también con caños de 180 y 250, que va a permitir el crecimiento de la localidad en ese sector. Esas son las dos licitaciones que se abrieron. En ambas hubo una sola compra de pliego…se presentaron en cada una el único comprador. En estos días estaremos evaluando la oferta y, en el caso de ser favorable, se adjudicarán”.

