La comunidad de Pico Truncado sigue consternada por el caso de “Vaquita”, una perrita conocida por los vecinos por vivir en la vía pública, y que en los últimos días fue auxiliada por una rescatista.

De acuerdo a lo que consignó HD, el animal fue hallado con lesiones y trasladado a una veterinaria, donde fue atendido por el veterinario Tomás Sosa. Allí recibió medicación para el dolor y la fiebre, y se constató que presentaba lesiones compatibles con un abuso, lo que le ocasionó complicaciones de salud, entre ellas no poder controlar esfínteres.

La situación se difundió en redes sociales y derivó en numerosas publicaciones de vecinos que señalaron a un hombre como presunto responsable, solicitando que el caso sea investigado por la Justicia. Además, este domingo hubo una movilización de vecinos.

Desde Sanidad Animal, dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Pico Truncado informaron este lunes que “desde la primera instancia de los hechos se actuó inmediatamente dentro de sus injerencias en el cual se le solicita al veterinario interviniente el certificado médico y procedimiento en la atención al can ‘Vaquita’, emitiendo el certificado publicado”.

“No existen pruebas contundentes que ameriten proceder de otra manera”. SANIDAD ANIMAL DEL MUNICIPIO DE PICO TRUNCADO

“Ante lo expuesto no hacemos responsable a nadie ante lo sucedido y hechos viralizados ya que no existen pruebas contundentes que ameriten proceder de otra manera“, indicaron.

El certificado, con fecha del 26 de enero, con firma y sello del veterinario Tomás Sosa, indica: “Certifico que el Can de raza mestizo, de sexo hembra, de cola negro y blanco, de nombre VAQUITA, que fue trasladada a esta veterinaria el día 23 y 24 de enero, por la señorita Belén, fue revisada y medicada, presentando síntomas de dolor lumbar, temperatura elevada y además un cuadro de incontinencia urinaria para lo cual se recomendó darle la medicación adecuada”.

La publicación del área municipal no llevó tranquilidad a los vecinos que expresaron su desconfianza en los comentarios.

En tanto que María Luisa Sotomayor, directora de Sanidad Animal del Municipio de Pico Truncado, manifestó a Canal Activo: “El doctor me explicó que la perrita es viejita, enferma. Le digo que hay de verídico de una violación, porque es un hecho aberrante. Me comenta que ‘Vaquita’ tiene su edad, que siempre estaba en la Vélez Sarsfield, y vino con una chica y la revisé. Hoy el doctor me manda el certificado y me dice que la perrita tiene problemas lumbares y al tener incontinencia urinaria, en realidad la palabra es un prolapso, eso es lo que se produjo, no es que hubo violación“.

María Luisa Sotomayor, directora de Sanidad Animal del Municipio de Pico Truncado.

Ante la consternación que la noticia causó en la comunidad, expresó: “Entiendo a la gente, pero también había que investigar y tener pruebas, es así. Leí la ley nacional y la ordenanza, sería un maltrato, pero no hay pruebas. Acá tengo las pruebas, el certificado que extendió el doctor Tomás Sosa y pone que es un problema de incontinencia urinaria”.

“Tienen que tener un tratamiento adecuado para que ella vaya evolucionando bien”, cerró.

Cabe recordar que la vecina que auxilió a “Vaquita” decidió hacerse cargo de su cuidado y adoptarla, garantizando su resguardo y atención veterinaria.