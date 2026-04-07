Su tía, Verónica Ligueri, expresó en redes sociales el difícil momento que atraviesa la familia: “Estamos pasando momentos de mucha angustia e incertidumbre. Nuestra pequeña, que hasta hace pocos días asistía con normalidad a la escuela N°40, hoy está en cuidados intensivos con un cuadro complicado”.

Eluney comenzó hace más de tres semanas con síntomas como cefalea y vómitos, lo que motivó reiteradas consultas médicas en su localidad. Sin embargo, su cuadro se agravó y el pasado 4 de abril, durante la madrugada, fue trasladada en ambulancia al Hospital Zonal de Caleta Olivia Pedro Tardivo.

Allí ingresó por guardia pediátrica con un cuadro complejo que incluía vómitos persistentes, dolor de cabeza, hemiparesia braquiocrural derecha, inestabilidad al caminar, mareos y disminución de la fuerza muscular. Tras realizarle estudios, entre ellos una tomografía de cerebro con y sin contraste, se detectó una lesión intracerebral compatible con un proceso tumoral.

La niña ya fue sometida a una primera intervención quirúrgica y deberá afrontar una nueva operación en las próximas horas.

Ante la gravedad del diagnóstico, los profesionales decidieron su derivación a un centro de mayor complejidad. La niña fue trasladada en ambulancia hasta el aeropuerto más cercano y luego en un vuelo sanitario hacia Buenos Aires, donde quedó internada en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Su mamá, Cinthia Elizabeth Ligueri, viajó con ella y su padre pudo hacerlo recién el lunes.

Veronica detalló que Eluney se encuentra hemodinámicamente estable, con signos vitales controlados y bajo estricta observación médica. Ya fue sometida a una primera intervención quirúrgica para drenar líquido, aunque el tumor aún no puede ser tratado aún debido a la reciente cirugía. Su estado sigue siendo delicado y permanece en alerta.

En las últimas horas, la familia confirmó que la niña deberá ser intervenida nuevamente este miércoles. “Mañana otra vez operan a mi sobrina en Buenos Aires, pido oración por ella y sé que Dios pone su mano. Sé que no nos soltará la mano”, expresó su tío Jonathan Sandoval.

Cómo ayudar

La familia solicita la colaboración solidaria de la comunidad para afrontar los gastos que demanda la estadía en Buenos Aires, ya que los padres no cuentan con obra social ni ingresos laborales estables.

Con el objetivo de reunir fondos, organizaron una venta solidaria de pizzas. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al número +54 297 403-3127

Además, difundieron un alias bancario a nombre de la madre para quienes quieran realizar un aporte económico: cinthia.ligueri.mp.

Desde el entorno familiar remarcan que toda ayuda suma, ya sea económica o a través de un mensaje de aliento. En este contexto, también reiteraron el pedido de una cadena de oración por la pronta recuperación de la niña, apelando al acompañamiento espiritual de toda la comunidad.