El caso de Nayelly Luján García Servin, la adolescente de 15 años que escapó de la localidad de Pico Truncado con su padrastro de 34, Juan Ignacio Esteban Apaza, sigue dando que hablar. Recientemente se cumplieron siete meses desde aquel 23 de octubre en que la menor faltó a una clase de inglés y se fugó con el padre de sus hermanos y ex marido de su mamá, Arcenia Servin. ¿Dónde está la joven? ¿Siguen en el territorio argentino o cruzaron la frontera de Bolivia?

Son muchas las preguntas de la madre de Nayelly, quien solo pide que su hija vuelva a salvo con ella, y pocas las respuestas. Siguen vigentes las recompensas millonarias por datos que ayuden a dar con el paradero de ambos, y la Interpol tiene alerta amarilla para localizar a la adolescente y alerta roja para dar con el padrastro. Incluso, Efraín García, el padre de la menos, que vive en Paraguay, habló con La Opinión Austral y le dijo a su hija que no tenga miedo y regrese.

Arcenia Servín en una de las primeras marchas.

El abogado que representa a la madre, el doctor Alberto Luciani, dialogó con LU12 AM680 y dio a conocer que “la causa todavía está en proceso de investigación y nosotros tenemos bastantes críticas en relación a cómo se ha llevado adelante la misma por parte del mismo Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de Pico Truncado, entendemos que se ha perdido mucho tiempo a pesar de toda la información concreta y precisa que hemos brindado”.

Se trata de datos que ha recabado Arcenia sin ayuda de la Justicia, documentación que indicaba el lugar en el que se encontraba su ex marido junto a su hija. “Pero este juzgado y los que colaboran se demoraron un montón de tiempo en corroborar efectivamente que la información era verídica; entendemos que ese tipo de falencias de burocracia y perder el tiempo en ese tipo de causas es incomprensible y no tiene justificación, no es que ellos no recolectan información, sino que nosotros se la llevamos”.

Alberto Luciani hablando con La Opinión Zona Norte. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE)

Juicio político

Por otro lado, como ya lo había adelantado La Opinión Austral, el letrado se refirió al pedido de juicio político que van a realizar para el juez de la causa, Leonardo Cimini. “Se va a presentar muy pronto porque estamos ultimando los detalles, ya que también estamos acumulando a ese pedido otro caso donde también hubo un servicio muy deficiente de la investigación penal; cuando terminemos de recabar toda la información con estos casos vamos a hacer la presentación”, comentó a LU12 AM680.

Finalmente, el abogado Alberto Luciani fue consultado por la posibilidad de que Nayelly se encuentre dentro de Argentina o en un país vecino -como Bolivia-, y manifestó que no descartan ninguna hipótesis hasta el momento. En relación a la información recabada por la madre, dijo que por el momento prefiere no develar detalles -de los lugares en los que habrían visto al padrastro de la adolescente-, debido a que “no puedo revelar cuestiones que están siendo investigadas“.