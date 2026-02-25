Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Lepio Poblete de 25 años de edad es intensamente buscado por la Policía de Santa Cruz al ser considerado como el presunto autor de dispararle al dueño del bar “Apasionados”en la localidad de Pico Truncado. El hecho ocurrió el lunes pasado a horas de la mañana, cuando los propietarios le solicitaron a un grupo que se retire, hubo una discusión y el posterior ataque con arma de fuego.

De acuerdo a lo que mencionaron fuentes con acceso a la causa al diario La Opinión Austral, el sospechoso es conocido por haber estado involucrado en delitos anteriormente, sería peligroso y se presume que se encuentra armado. Los investigadores intentan determinar si continúa en la ciudad del Bridasaurio o pudo haber salido del ejido urbano.

Cabe destacar que la orden de captura fue librada por el juez Leonardo Cimini del Juzgado de Instrucción y Juvenil Penal N° 1. El sospechoso es intensamente buscado y está imputado por el delito de “tentativa de homicidio”.

En cuanto a la víctima, este medio pudo conocer que se encontraba consciente al momento de ser derivado a las instalaciones del Hospital Distrital “Humberto Kuester” de la ciudad para una evaluación médica y ya fue dado de alta médica. El hombre sufrió un impacto en el pómulo derecho y estuvo cerca de tener comprometido el ojo.

Personal policial durante el allanamiento en casa del sospechoso.

Allanamiento y secuestros

La justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del hombre en las últimas horas. El mismo se concretó en horas de la tarde en la propiedad, por parte del personal de la División de Investigaciones (DDI), y las tareas investigativas dieron resultados positivos. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que “El allanamiento arrojó resultados positivos y se avanzará con las medidas procesales correspondientes”.

Específicamente, durante el procedimiento, se secuestraron armas de fuego y bolsas conteniendo sustancias, una de color blanquecino y otra de tonalidad verde tipo vegetal, las cuales serán sometidas a pericias para determinar su naturaleza. Por la droga se dio intervención al Juzgado Federal.

Además, la fuente consultada por La Opinión Austral dio a conocer que “se secuestraron armas blancas, como cuchillos; una cantidad importante de teléfonos celulares; una suma considerable de dinero en efectivo de moneda nacional” y confirmó que, luego de los análisis, las sustancias resultaron ser cocaína y marihuana.

El local “Apasionados” había sido clausurado años atrás.

El violento hecho

La Comisaría Primera de Pico Truncado recibió la alerta a las 5 de la mañana del 23 de febrero, a través del sistema de monitoreo local, informando sobre la presencia de un hombre herido con arma de fuego en el local nocturno “Apasionados“, ubicado en la intersección de las calles Pellegrini y San Martín.

Personal policial fue comisionado de inmediato al lugar, donde corroboraron la información al visualizar a un hombre con una lesión visible en el rostro, específicamente en el sector del pómulo derecho. Dada la gravedad de la herida, se solicitó de manera inmediata la asistencia de un móvil sanitario.

En el lugar, los efectivos mantuvieron una entrevista con un ciudadano. Según su relato, mientras se encontraba atendiendo el local junto al hombre de 54 años, un grupo compuesto por dos hombres y tres mujeres ingresó al establecimiento. Este grupo solicitó bebidas alcohólicas y permaneció jugando al pool.

El conflicto se desató cuando el personal del local les solicitó retirarse debido al inminente cierre del establecimiento. Fue en ese momento que el causante, sin motivo aparente, exhibió un arma de fuego y efectuó un disparo, impactando al damnificado. Inmediatamente después del ataque, el grupo se dio a la fuga en un rodado de color gris.

Una vez asegurada la escena y asistido el herido (quien fue reportado como estable), se iniciaron las diligencias de rigor. Se dio intervención al personal de las División de Investigación, y en paralelo, personal de la Comisaría Segunda implementó un control vehicular en la ruta nacional N° 43. Asimismo, se procedió a verificar posibles domicilios.