Bomberos de Pico Truncado intervinieron tras un vuelco en la Ruta Provincial N° 12. En los primeros minutos de este martes, personal de la División Cuartel 6 respondió a un llamado por un accidente ocurrido a unos 5 kilómetros al norte de la localidad.

Al llegar al lugar con la unidad 669, los efectivos constataron el vuelco de un Renault Scenic. Aunque el vehículo ya había sido enderezado por la policía y transeúntes, los bomberos realizaron tareas técnicas de seguridad.

A propósito, el equipo de emergencia desconectó de inmediato la batería para evitar chispazos e inspeccionó cuidadosamente la zona para descartar derrames de combustible u otros líquidos inflamables sobre la calzada.

Afortunadamente, el propietario del rodado no presentaba lesiones visibles. “Recordamos a la comunidad extremar las precauciones al circular por rutas provinciales, especialmente durante la noche“, señalaron desde la Superintendencia de Bomberos.

