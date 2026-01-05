Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Personal de la Policía de Santa Cruz de la localidad de Pico Truncado actuó tras un disturbio en calle Irigoyen, donde un hombre de 32 años, en avanzado estado de ebriedad, causó daños en la puerta de acceso y cristales de ventana de la vivienda de su expareja, una ciudadana de 30 años.

Tras intentar huir al notar la presencia policial, el causante fue rápidamente demorado. Finalmente, por directivas de la sede judicial interviniente, el implicado recuperó su libertad tras cumplir los plazos legales, debió fijar domicilio y fue notificado de una prohibición de acercamiento por 90 días.

De acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral, eran las 05:35 horas de la madrugada del domingo pasado, 4 de diciembre, cuando el personal que se encontraba cumpliendo el horario de turno en las instalaciones de la Comisaría Primera, iniciaron actuaciones preventivas bajo la carátula de denuncia, con intervención del Juzgado de Instrucción Penal N° 1.

El procedimiento se originó a las 10:50 horas del día anterior, tras recepcionar un llamado telefónico que solicitaba presencia policial en calle Irigoyen de la ciudad, en virtud de haberse cometido un hecho ilícito dentro de una vivienda. El personal policial, en conjunto con efectivos de la Comisaría Segunda local, se comisionaron en el lugar.

Una vez en el sitio, se mantuvo entrevista con la ciudadana de 30 años, quien adujo que su ex pareja, un hombre de 32 años con domicilio en el barrio Mosconi, se había hecho presente en el lugar en un avanzado estado de ebriedad. Durante su presencia, el individuo ocasionó daños en la puerta de acceso principal del inmueble y también en los cristales de una ventana tipo ventiluz. Tras causar los destrozos, el causante se retiró del lugar.

Consecuentemente, mientras el personal policial se encontraba recabando la información de la damnificada, se logró visualizar al causante sobre la intersección de las calles Perito Moreno e Irigoyen. Al notar la presencia de los uniformados, el hombre emprendió huida a pie por calle Irigoyen. Gracias al rápido accionar del personal de la Seccional Segunda, se logró su demora en calle Mosconi.

Siendo las 06:20 horas, el hombre ingresó aprehendido e incomunicado a las instalaciones de la dependencia policial antes mencionada, conoció La Opinión Austral, siendo trasladado previamente al Hospital Distrital para ser sometido al control médico correspondiente.

Posteriormente, se mantuvo entrevista vía telefónica con personal de la Sección Oficina de la Mujer y Familia local, quienes fueron interiorizados de lo sucedido en la vivienda de la víctima. La damnificada fue conducida a esa dependencia a fin de radicar el trámite necesario.

Consecuentemente, conforme a las directivas transmitidas por la oficial a cargo, y con la anuencia de la magistrada Interviniente, el hombre que había sido detenido recuperó su libertad una vez cumplidos los plazos legales establecidos, pero antes de retirarse, debió establecer domicilio a disposición de la Justicia.

Finalmente, este medio conoció que al individuo se le notificó la medida cautelar de prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto por un término de 90 días, según lo dispuesto por la autoridad.